الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

تعليق مثير من خالد الغندور على إيقاف دونجا في السوبر المحلي

الغندور
الغندور

علق الإعلامي خالد الغندور، نجم الزمالك السابق، على قرار إيقاف نبيل عماد "دونجا"، لاعب الفريق، عن المشاركة في مباراة السوبر المصري المقبلة.

و كتب الغندور، عبر حسابه الرسمي على موقع "فيسبوك"، قائلاً: "دونجا مش هيلعب السوبر عشان خرج عن النص، كهربا هيلعب السوبر رغم إيقافه من لجنة الانضباط، عشان الأهلي راح المحاكم المدنية.


وأضاف الغندور: "الأهلي اشتكى الشيبي عشان راح للمحاكم المدنية في موضوع الشحات، والشحات اتوقف ماتشين عشان اللائحة بتاعة عامر حسين بتقول كده".

وشهدت الساعات الماضية أزمة كبيرة داخل الوسط الرياضية، بشأن أحقية مشاركة نبيل عماد دونجا لاعب الزمالك في السوبر المصري، بعد الأحداث التي وقعت في السوبر الأخير الذي أقيم في دولة الإمارات.

نفي الزمالك

وقال عبد الناصر محمد مدير الكرة بنادي الزمالك إن النادي اتبع الأسلوب الرسمي الطبيعي المتعارف عليه قبل بداية أي بطولة أو مسابقة وقبل أن يُثار أي شيء فيما يتعلق بمشاركة نبيل عماد دونجا لاعب الوسط مع الفريق  في بطولة السوبر المحلي المقبلة.

وأضاف مدير الكرة:" أرسلنا خطابًا لاتحاد الكرة للاستفسار في الوقت المناسب ولم نتلق الرد لأنه بالفعل لا يوجد شيء".

وتابع عبد الناصر محمد:" هل أعضاء مجلس إدارة الاتحاد من مهام عملهم الاحتفاظ بخطابات لم تعتمد أو توجه إلى اللجان والإدارات المختصة لتأخذ رقم صادر قبل إرسالها إلى الأندية وهذه الإدارات هي المختصة بصياغة الخطابات واعتمادها من المدير التنفيذي، و هناك مواعيد قانونية منظمة لكل ذلك؟، وهل المدير التنفيذي السابق المحترم سيخالف ضميره في يوم ما و من المؤكد أن هذا لا يمكن أن يحدث".

وأضاف:"نعلم جيداً المستفيد من تحريك هذه الأحداث، ونبيل عماد دونجا سيكون ضمن بعثة الزمالك المسافرة إلى الإمارات لخوض السوبر المحلي".

الغندور دونجا السوبر المحلي الزمالك

