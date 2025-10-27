الغندور يثير الجدل بعد مقارنته بين لاعبي الزمالك والأهلي بسبب دونجا

سخر الإعلامي خالد الغندور نجم نادي الزمالك السابق، وقارن مواقف لاعبي الزمالك مع لاعبي الأهلي، على خلفية التعامل مع أزمة اللاعب نبيل عماد دونجا لاعب الزمالك ، بعد إيقافه عن بطولة السوبر المصري.

وقال خالد الغندور، من خلال حسابه على موقع التواصل الاجتماعي: "

دونجا لن يلعب السوبر عشان خرج عن النص ، وكهربا هيلعب السوبر رغم إيقافه من لجنة الانضباط عشان الأهلي راح المحاكم المدنية ، والأهلي يشتكي الشيبي عشان راح للمحاكم المدنية في موضوع الشحات ، والشحات تم إيقافه ماتشين عشان اللائحة بتاعة عامر حسين بتقول كده".

وأرسلت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، خطابات إلى الأندية الأربعة المشاركة في بطولة السوبر المصري بالإمارات "الأهلي، والزمالك، وبيراميدز، وسيراميكا كليوباترا".

وتضمن خطاب إدارة المسابقات في اتحاد الكرة إخطاره نادي الزمالك بأسماء اللاعبين الصادر بحقهم عقوبة الإيقاف في بطولة السوبر المصري حيث لا يحق لهم المشاركة في النسخة المقبلة.

تضمنت قائمة الإيقافات، اسم اللاعب نبيل عماد علي المهدي "دونجا" لاعب الزمالك فقط حيث تم إيقافه 4 مباريات في بطولة السوبر بناء على تقرير مراقب مباراة فريقه أمام بيراميدز في البطولة الأخيرة.