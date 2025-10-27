هيشارك ولا لأ؟.. اتحاد الكرة يصدم الزمالك في أزمة دونجا بـ السوبر

فجر مصدر مطلع داخل اتحاد الكرة مفاجأة من العيار الثقيل حول إشكالية مشاركة نبيل عماد دونجا نجم نادي الزمالك في مباريات كأس السوبر المصري الشهر المقبل بـ الإمارات.

قال مصدر باتحاد الكرة : دونجا لن يشارك مع فريق الكرة الأول بنادي الزمالك في مباريات كأس السوبر المصري وعقوبة الإيقاف التي حصل عليها عقب أحداث مباراة الزمالك وبيراميدز في السوبر الماضي الماضي مستمرة.

وشدد على أن اتحاد الكرة يتبع اللوائح والقوانين المعمول بها مباريات كأس السوبر المصري ودونجا تم إيقافه منذ مباراة كأس السوبر النسخة الماضية أمام بيراميدز ولا شأن لنا بسفر اللاعب من عدمه لـ الإمارات.

موعد سفر الزمالك لـ المشاركة بـ السوبر المصري

حددت إدارة نادي الزمالك يوم 3 نوفمبر موعدًا لسفر بعثة الفريق إلى الإمارات استعدادًا للمشاركة في بطولة كأس السوبر المحلي التي تضم فرق الأهلي، بيراميدز، وسيراميكا كليوباترا.

ولا يزال النادي يدرس ما إذا كان سيسافر عبر رحلة طيران عادية أو سيقوم بتوفير طائرة خاصة للفريق، إذ يرتبط القرار بالظروف المالية الحالية للنادي.

وفي السياق ذاته، خاطبت إدارة الزمالك اتحاد الكرة المصري للاستفسار عن موقف اللاعب نبيل عماد "دونجا" من السفر مع البعثة والمشاركة في البطولة، بعد الأزمة التي وقعت في النسخة الماضية وأدت إلى احتجازه رفقة عبد الواحد السيد مدير الكرة آنذاك، ومصطفى شلبي.

ورحل الثنائي عن النادي، لا يزال موقف دونجا غامضًا حتى الآن، حيث لم يُحسم بعد ما إذا كانت عقوبة الإيقاف لأربعة مواسم لا تزال سارية أم تم إلغاؤها رسميًا.

وقال عبد الناصر محمد مدير الكرة بنادي الزمالك إن النادي اتبع الأسلوب الرسمي الطبيعي المتعارف عليه قبل بداية أي بطولة أو مسابقة وقبل أن يُثار أي شيء فيما يتعلق بمشاركة نبيل عماد دونجا لاعب الوسط مع الفريق في بطولة السوبر المحلي المقبلة.

وأضاف مدير الكرة:" أرسلنا خطابًا لاتحاد الكرة للاستفسار في الوقت المناسب ولم نتلق الرد لأنه بالفعل لا يوجد شيء".

وتابع عبد الناصر محمد:" هل أعضاء مجلس إدارة الاتحاد من مهام عملهم الاحتفاظ بخطابات لم تعتمد أو توجه إلى اللجان والإدارات المختصة لتأخذ رقم صادر قبل إرسالها إلى الأندية وهذه الإدارات هي المختصة بصياغة الخطابات واعتمادها من المدير التنفيذي، و هناك مواعيد قانونية منظمة لكل ذلك؟، وهل المدير التنفيذي السابق المحترم سيخالف ضميره في يوم ما و من المؤكد أن هذا لا يمكن أن يحدث".

وأضاف: "نعلم جيداً المستفيد من تحريك هذه الأحداث، ونبيل عماد دونجا سيكون ضمن بعثة الزمالك المسافرة إلى الإمارات لخوض السوبر المحلي".

واختتم :"تركيزنا الآن على المباراة المقبلة للفريق أمام البنك الأهلي في الدوري وما يحدث لن يؤثر بأي شكل على تركيز الفريق".