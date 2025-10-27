قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
شاعر السويس إبراهيم التوني: الشعر حياة.. والحرية هي مبتغى النص| حوار
الاتحاد الأوروبي: نحافظ على موقف طويل الأمد بعدم الاعتراف بسيادة إسرائيل على الأراضي المحتلة
حقيقة العثور على طفل شبرا الخيمة داخل بالوعة صرف صحي
رئيس العربية للتصنيع يتفقد أعمال إنشاء مصنع تدوير المخلفات الصلبة بمدينة بالدقهلية
شيخ الأزهر من قمة روما للسلام: لا سلام في الشرق الأوسط دون إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة
العلمين الجديدة قبلة جديدة للاستثمار الصناعي في مصر| تفاصيل
عائلات الرهائن تطلب لتعليق المرحلة التالية من وقف إطلاق النار حتى تسليم جميع الرفات
المسابقات تحسم الجدل.. بيان رسمي بـ إيقاف دونجا الزمالك في السوبر
استثمارات تتجاوز 78 مليون دولار.. مدبولي يفتتح مصنعًا لمواد البناء ويتفقد مشروع الكربون بالسخنة
تغيير الساعة للتوقيت الشتوي 2026 وانتهاء الصيفي رسميًا هذا التوقيت
مدبولي: نحرص على ضمان رصيد مطمئن من السلع الاستراتيجية وضخ الكميات اللازمة في الأسواق
ليلة لم تنمها اللبيني | شاهد على جريمة أطفال فيصل: “رأينا الصدمة والانهيار على وجه والدهم”
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

هيشارك ولا لأ؟.. اتحاد الكرة يصدم الزمالك في أزمة دونجا بـ السوبر

دونجا
دونجا
يسري غازي

فجر مصدر مطلع داخل اتحاد الكرة مفاجأة من العيار الثقيل حول إشكالية مشاركة نبيل عماد دونجا نجم نادي الزمالك في مباريات كأس السوبر المصري الشهر المقبل بـ الإمارات.

قال مصدر باتحاد الكرة : دونجا لن يشارك مع فريق الكرة الأول بنادي الزمالك في مباريات كأس السوبر المصري وعقوبة الإيقاف التي حصل عليها عقب أحداث مباراة الزمالك وبيراميدز في السوبر الماضي الماضي مستمرة.

وشدد على أن اتحاد الكرة يتبع اللوائح والقوانين المعمول بها مباريات كأس السوبر المصري ودونجا تم إيقافه منذ مباراة كأس السوبر النسخة الماضية أمام بيراميدز ولا شأن لنا بسفر اللاعب من عدمه لـ الإمارات.

موعد سفر الزمالك لـ المشاركة بـ السوبر المصري 

حددت إدارة نادي الزمالك يوم 3 نوفمبر موعدًا لسفر بعثة الفريق إلى الإمارات استعدادًا للمشاركة في بطولة كأس السوبر المحلي التي تضم فرق الأهلي، بيراميدز، وسيراميكا كليوباترا.

ولا يزال النادي يدرس ما إذا كان سيسافر عبر رحلة طيران عادية أو سيقوم بتوفير طائرة خاصة للفريق، إذ يرتبط القرار بالظروف المالية الحالية للنادي.

وفي السياق ذاته، خاطبت إدارة الزمالك اتحاد الكرة المصري للاستفسار عن موقف اللاعب نبيل عماد "دونجا" من السفر مع البعثة والمشاركة في البطولة، بعد الأزمة التي وقعت في النسخة الماضية وأدت إلى احتجازه رفقة عبد الواحد السيد مدير الكرة آنذاك، ومصطفى شلبي.

ورحل الثنائي عن النادي، لا يزال موقف دونجا غامضًا حتى الآن، حيث لم يُحسم بعد ما إذا كانت عقوبة الإيقاف لأربعة مواسم لا تزال سارية أم تم إلغاؤها رسميًا.

وقال عبد الناصر محمد مدير الكرة بنادي الزمالك إن النادي اتبع الأسلوب الرسمي الطبيعي المتعارف عليه قبل بداية أي بطولة أو مسابقة وقبل أن يُثار أي شيء فيما يتعلق بمشاركة نبيل عماد دونجا لاعب الوسط مع الفريق  في بطولة السوبر المحلي المقبلة.

وأضاف مدير الكرة:" أرسلنا خطابًا لاتحاد الكرة للاستفسار  في الوقت المناسب ولم نتلق الرد لأنه بالفعل لا يوجد شيء".

وتابع عبد الناصر محمد:" هل أعضاء مجلس إدارة الاتحاد من مهام عملهم الاحتفاظ بخطابات لم تعتمد أو توجه إلى اللجان والإدارات المختصة لتأخذ رقم صادر قبل إرسالها إلى الأندية وهذه الإدارات هي المختصة بصياغة الخطابات واعتمادها من المدير التنفيذي، و هناك مواعيد قانونية منظمة لكل ذلك؟، وهل المدير التنفيذي السابق المحترم سيخالف ضميره في يوم ما و من المؤكد أن هذا لا يمكن أن يحدث".

وأضاف: "نعلم جيداً المستفيد من تحريك هذه الأحداث، ونبيل عماد دونجا سيكون ضمن بعثة الزمالك المسافرة إلى الإمارات لخوض السوبر المحلي".

واختتم :"تركيزنا الآن على المباراة المقبلة للفريق أمام البنك الأهلي في الدوري وما يحدث لن يؤثر بأي شكل على تركيز الفريق".

الزمالك دونجا السوبر المصري اتحاد الكرة بيراميدز

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تراجع 3200 جنيه.. انهيار سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

تراجع 3200 جنيه.. انهيار سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

أسعار الدواجن

عكس التوقعات.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الاثنين

موعد صرف معاشات نوفمبر

بشرى لـ 11 مليون مصري.. تفاصيل صرف معاشات نوفمبر 2025

ياسر فرج

ياسر فرج: زوجتي كانت تبلغ 38 عاما عندما أصيبت بالمرض

سعر الدولار مقابل الجنيه

سعر الدولار مقابل الجنيه في مصر مستهل تعاملات الإثنين

الأهلي

محمد صديق: تصريحي الشهير تسبب في ابتعادي عن العمل بالأهلي

انقلاب سيارة الفنان على رؤوف

انقلاب سيارة علي رؤوف صاحب أغنية أنا بشحت بالجيتار.. صور

محمد حمدي

موافقة مبدئية.. حقيقة مفاوضات الأهلي مع محمد حمدي

ترشيحاتنا

غزة

الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة لا تزال بالغة الصعوبة

الذهب والدولار

أخبار تهمك اليوم.. أسعار الذهب والدولار وتفاصيل حالة الطقس

حماس

حماس: قضية الأسرى وتحريرهم ستبقى على طاولة بحث القيادات الفلسطينية

بالصور

أثناء تجربتها.. لحظة اختراق سيارة M2 بقوة 1100 حصان مصنع BMW

BMW
BMW
BMW

مفهوم الأكل الواعي ودوره في تحسين الصحة النفسية والجسدية

مفهوم الأكل الواعي ودوره في تحسين الصحة النفسية والجسدية
مفهوم الأكل الواعي ودوره في تحسين الصحة النفسية والجسدية
مفهوم الأكل الواعي ودوره في تحسين الصحة النفسية والجسدية

أفراح الوسط الفني.. 5 حالات زفاف ترسم البسمة على وجه عشاقهم فى أيام

منة شلبي
منة شلبي
منة شلبي

في عيد ميلادها.. كيف انتصرت إليسا على مرض السرطان وحلم الأمومة

إليسا
إليسا
إليسا

فيديو

الضحايا

أم معندهاش رحمة.. القبض على المتهمة بالتعدى على طفلين بوحشية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عصام محمد عبد القادر - أستاذ ورئيس قسم المناهج _ جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: فقه المشاعر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: هتخلفي يعنى هتخلفي!!

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: وجه آخر

د. علي عبد الحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: مصر والاتحاد الأوروبي من الدعم إلى الشراكة الاستراتيجية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: المتحف المصري الكبير.. ميلاد جديد للسياحة في مصر

المزيد