عضو اتحاد الكرة السابق: دونجا من حقه المشاركة مع الزمالك في السوبر المصري

كشف محمد أبو الوفا عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق، حقيقة إيقاف نبيل عماد دونجا لاعب فريق كرة القدم الأول بنادي الزمالك، على خلفية أحدث نهائيات النسخة السابقة من السوبر المصري.

وقال أبوالوفا إن المجلس لم يتخذ قرارا بإيقاف نبيل عماد دونجا لاعب الزمالك، في أزمة السوبر المصري التي وقعت في الإمارات، النسخة الماضية.

وأضاف أبوالوفا في تصريحات لبرنامج «استاد المحور»: «لم يتم إيقاف دونجا، وكذلك عبدالواحد السيد مدير الكرة السابق بالزمالك، أو لاعب الفريق وقتها مصطفى شلبي».

وشدد عضو اتحاد الكرة السابق، على أن دونجا من حقه المشاركة مع الزمالك في بطولة السوبر المصري المقبلة. ومن المقرر أن يلتقي الزمالك مع نظيره بيراميدز في السوبر المصري يوم 6 نوفمبر المقبل.