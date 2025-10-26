قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
نتنياهو: إسرائيل هي من ستقرر القوات الدولية المسموح بوجودها في غزة
احمي نفسك وطفلك من عضة الكلب المصاب بالسعار.. طرق العلاج
ياسر جلال: أسعى لإعداد رؤية قانونية متكاملة لحقوق الأداء العلني للممثلين
جهاز حماية المستهلك يطمئن المواطنين بعدم تداول هذه السيارات في السوق المصري
محمد عبد الرحمن توتا: الكوميديا عالم واسع ومتنوع.. خاص
آي صاغة: 200 جنيه تراجعا في أسعار الذهب خلال أسبوع
وزير الصحة: الرقابة اليومية هي الضامن الأساسي لكفاءة منظومة التأمين الصحي الشامل
الإحصاء: انطلاق البرنامج التدريبي للباحثين المشاركين في مسح صحة الأسرة المصرية
مروان فى الهجوم .. تشكيل سيراميكا كليوباترا أمام كهرباء الاسماعيلية بالدوري
تصرف مشين.. هآرتس: جيش الاحتلال يحول أطراف غزة إلى مكب للنفايات
حكم قول "خد الشر وراح" .. دار الإفتاء توضح
وزير الصحة: كل مواطن يمتلك بطاقة هوية بالسويس مسجل ضمن التأمين الصحي الشامل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

تحذير من الزمالك لـ شيكو بانزا بسبب استخدامه لمواقع التواصل الاجتماعي

شيكو بانزا
شيكو بانزا
ملك موسى

وجه عبد الناصر محمد مدير الكرة بنادي الزمالك، تحذيرًا شديد اللهجة للأنجولي شيكو بانزا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي بسبب طريقة استعماله لمواقع التواصل الاجتماعي.

وحرص مدير الكرة على تحذير اللاعب من المساس بنادي الزمالك و جماهيره في أي منشور له على مواقع التواصل الاجتماعي.

وشدد عبد الناصر محمد في حديثه مع اللاعب بضرورة احترام جماهير النادي باعتبارها الداعم الأول للفريق في كافة الأوقات.

وطلب مدير الكرة من شيكو بانزا بعدم إثارة غضب الجماهير في أي وقت لأنهم الداعم الأكبر لجميع أفراد الفريق .

ويستأنف الفريق تدريباته مساء غدٍ الاثنين على ستاد الكلية الحربية، في إطار الاستعداد لمباراة البنك الأهلي في مسابقة الدوري الممتاز المقرر لها يوم الخميس المقبل في الجولة الثانية عشرة لمسابقة الدوري الممتاز..

 قال مصدر بإدارة الكرة بنادي الزمالك إن اتحاد الكرة لم يرد حتى الآن على استفسار النادي بشأن حقيقة العقوبة الموقعة على نبيل عماد دونجا لاعب وسط الأبيض بإيقافه 4 مباريات في بطولة كأس السوبر المحلي.

وأكد المصدر أن النادي خاطب اتحاد الكرة منذ أسبوعين تقريبًا للاستفسار عن موقف اللاعب ولم يتم الرد على الزمالك بشأن عقوبة إيقاف نبيل عماد دونجا.

وأوضح المصدر أن النادي استخرج تأشيرة السفر للاعب مع بعثة الفريق إلى الإمارات لضمه في رحلة خوض السوبر المحلي في ظل عدم رد اتحاد الكرة على النادي بشأن إيقاف اللاعب.

وكان الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا، منح اللاعبين راحة سلبية من التدريبات اليوم الأحد.

ويستأنف الفريق تدريباته مساء غدٍ الاثنين على ستاد الكلية الحربية، في إطار الاستعداد لمباراة البنك الأهلي المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

صرّح مصدر مسؤول بنادي الزمالك بأنه لا صحة للأخبار المتداولة خلال الساعات الماضية، بشأن عدم تقاضي البلجيكي يانيك فيريرا، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، لأي مبالغ مالية من النادي منذ توليه المسؤولية.

وأكد المصدر أن هذه الأنباء عارية تمامًا من الصحة، مشيرًا إلى أن المدرب حصل على جزء من مستحقاته خلال الفترة الماضية، في إطار حرص النادي على الالتزام تجاه جميع العاملين في مختلف القطاعات الرياضية، وليس فريق الكرة فقط.

وشدّد المصدر على ضرورة تحرّي الدقة وعدم نشر معلومات مغلوطة عن فريق الكرة بنادي الزمالك، مؤكدًا أن إدارة النادي تتعامل بشفافية مطلقة لمصلحة الفريق والنادي بشكل عام.

وأضاف المصدر أنه من غير المقبول تمامًا ترويج أخبار تفيد بعدم صرف أي مستحقات للمدرب منذ توليه المهمة، وهو ما أثار دهشة مجلس الإدارة بسبب تداول مثل هذه الأخبار غير الصحيحة. 

الزمالك شيكوبانزا البنك الأهلي دونجا السوبر المحلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

سعر الذهب الآن في مصر.. عيار 21 فاق التوقعات

أميرة الذهب

أم عريس سرقتني .. أميرة الذهب تثير الجدل بمنشور على فيسبوك | تفاصيل

صيانة خط غاز

محافظة الجيزة تُطمئن المواطنين: انبعاث رائحة الغاز بكفر طهرمس نتيجة أعمال صيانة

يانيك فيريرا

رحيل فيريرا يقترب .. وجوميز على أعتاب قيادة الزمالك |تفاصيل

طرق النصب

طرق النصب على المواطنين في الحسابات البنكية .. احذر من هذه الأمور | فيديو

لمن يقرأ يس 7 مرات

ماذا يحدث لمن يقرأ يس 7 مرات قبل الفجر أو بعده؟.. احذر تفويتها

الدولار

أقل سعر للدولار مقابل الجنيه في البنوك اليوم الأحد 26-10-2025

الايجار القديم

بعد واقعة مسن السويس.. تعرف على حالات الإخلاء الفوري في قانون الإيجار القديم

ترشيحاتنا

ندوة بتربية الإسكندرية

خطر المخدرات ودور الشباب في المواجهة.. ندوة توعوية بتربية الإسكندرية

شواطي مطروح والساحل الشمالى

الموج عالي والأجواء خريفية .. تفاصيل حالة الطقس في مطروح

جولة بمديرية أوقاف الإسكندرية

سرعة إنجاز المعاملات.. وكيل أوقاف الإسكندرية يجري جولة لمتابعة سير العمل

بالصور

بدء أولى ندوات التوعية الدينية لطلاب جامعة سوهاج بالتعاون مع الأزهر ..غدًا

جامعة سوهاج
جامعة سوهاج
جامعة سوهاج

جامعة قناة السويس تحصد شهادات الاعتماد الدولية ISO لخمس كليات وأمانة الجامعة

الفاعليات
الفاعليات
الفاعليات

الشعور بطعم مالح في فمك دون سبب واضح؟ اكتشف الأسباب

الشعور بطعم مالح في فمك دون سبب واضح؟ اكتشف الأسباب
الشعور بطعم مالح في فمك دون سبب واضح؟ اكتشف الأسباب
الشعور بطعم مالح في فمك دون سبب واضح؟ اكتشف الأسباب

بفستان أسطورى.. تفاصيل حفل زفاف أحمد جمال وفرح الموجي

بفستان اسطورى..جلسة تصوير حفل زفاف احمد جمال وفرح الموجي
بفستان اسطورى..جلسة تصوير حفل زفاف احمد جمال وفرح الموجي
بفستان اسطورى..جلسة تصوير حفل زفاف احمد جمال وفرح الموجي

فيديو

تصريحات زوجة مسن السويس

اتظلمنا واتشوهت سمعتنا.. أول تصريح لزوجة مسن السويس بعد الاعتداء عليه

عودة محمد سلام

بعد غياب سنتين.. أول ظهور للفنان محمد سلام في احتفاليةوطن السلام بحضور الرئيس السيسي

ايمان عبد اللطيف

خريفي .. الأرصاد تكشف حالة طقس اليوم ودرجات الحرارة | فيديو

ايمان عبد اللطيف

مفاجأة في الجنيه الذهب .. أسعار الذهب والدولار اليوم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: حلم فاروق حسني

محمد مندور

محمد مندور يكتب: سلماوي والشارقة والاحتفاء بثقافة مصر

د. ريهام العادلي

د. ريهام العادلي تكتب: قمة بروكسل والرسائل العميقة .. عندما تحدّثت أوروبا بلغة مصر

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: فيلم «الحجر/ STONE» بيت بلا نوافذ وزمن لا يتقدم

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: ماذا قال الرئيس السيسي في لحظة الاختبار الأوروبي؟

المزيد