قبل السوبر المصري.. محاولات لصرف جزء من مستحقات لاعبي الزمالك

كشف الإعلامي أحمد حسن ، عن محاولات لصرف جزء من مستحقات لاعبي الزمالك قبل مباراة السوبر المصري.

وكتب أحمد حسن، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك : "محاولات لصرف جزء من مستحقات لاعبي الزمالك قبل بطولة السوبر المصري لرفع المعنويات".

وصرّح مصدر مسؤول بنادي الزمالك، بأنه لا صحة للأخبار المتداولة خلال الساعات الماضية، بشأن عدم تقاضي البلجيكي يانيك فيريرا، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، لأي مبالغ مالية من النادي منذ توليه المسؤولية.

وأكد المصدر، أن هذه الأنباء عارية تمامًا من الصحة، مشيرًا إلى أن المدرب حصل على جزء من مستحقاته خلال الفترة الماضية، في إطار حرص النادي على الالتزام تجاه جميع العاملين في مختلف القطاعات الرياضية، وليس فريق الكرة فقط.