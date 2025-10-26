الزمالك ينفي شائعات عدم حصول فيريرا على مستحقاته المالية

صرّح مصدر مسؤول بنادي الزمالك بأنه لا صحة للأخبار المتداولة خلال الساعات الماضية، بشأن عدم تقاضي البلجيكي يانيك فيريرا، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، لأي مبالغ مالية من النادي منذ توليه المسؤولية.

وأكد المصدر أن هذه الأنباء عارية تمامًا من الصحة، مشيرًا إلى أن المدرب حصل على جزء من مستحقاته خلال الفترة الماضية، في إطار حرص النادي على الالتزام تجاه جميع العاملين في مختلف القطاعات الرياضية، وليس فريق الكرة فقط.

وشدّد المصدر على ضرورة تحرّي الدقة وعدم نشر معلومات مغلوطة عن فريق الكرة بنادي الزمالك، مؤكدًا أن إدارة النادي تتعامل بشفافية مطلقة لمصلحة الفريق والنادي بشكل عام.

وأضاف المصدر أنه من غير المقبول تمامًا ترويج أخبار تفيد بعدم صرف أي مستحقات للمدرب منذ توليه المهمة، وهو ما أثار دهشة مجلس الإدارة بسبب تداول مثل هذه الأخبار غير الصحيحة.

قال مصدر بإدارة الكرة بنادي الزمالك إن اتحاد الكرة لم يرد حتى الآن على استفسار النادي بشأن حقيقة العقوبة الموقعة على نبيل عماد دونجا لاعب وسط الأبيض بإيقافه 4 مباريات في بطولة كأس السوبر المحلي.

وأكد المصدر أن النادي خاطب اتحاد الكرة منذ أسبوعين تقريبًا للاستفسار عن موقف اللاعب ولم يتم الرد على الزمالك بشأن عقوبة إيقاف نبيل عماد دونجا.

وأوضح المصدر أن النادي استخرج تأشيرة السفر للاعب مع بعثة الفريق إلى الإمارات لضمه في رحلة خوض السوبر المحلي في ظل عدم رد اتحاد الكرة على النادي بشأن إيقاف اللاعب.

وكان الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا، منح اللاعبين راحة سلبية من التدريبات اليوم الأحد.

ويستأنف الفريق تدريباته مساء غدٍ الاثنين على ستاد الكلية الحربية، في إطار الاستعداد لمباراة البنك الأهلي المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.