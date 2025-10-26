الزمالك ينتظر رد اتحاد الكرة بشأن موقف دونجا من المشاركة في السوبر

قال مصدر بإدارة الكرة بنادي الزمالك إن اتحاد الكرة لم يرد حتى الآن على استفسار النادي بشأن حقيقة العقوبة الموقعة على نبيل عماد دونجا لاعب وسط الأبيض بإيقافه 4 مباريات في بطولة كأس السوبر المحلي.

وأكد المصدر أن النادي خاطب اتحاد الكرة منذ أسبوعين تقريبًا للاستفسار عن موقف اللاعب ولم يتم الرد على الزمالك بشأن عقوبة إيقاف نبيل عماد دونجا.

وأوضح المصدر أن النادي استخرج تأشيرة السفر للاعب مع بعثة الفريق إلى الإمارات لضمه في رحلة خوض السوبر المحلي في ظل عدم رد اتحاد الكرة على النادي بشأن إيقاف اللاعب.

كان الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا، منح اللاعبين راحة سلبية من التدريبات اليوم الأحد.

ويستأنف الفريق تدريباته مساء غدٍ الاثنين على ستاد الكلية الحربية، في إطار الاستعداد لمباراة البنك الأهلي المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

وفاز فريق الزمالك على نظيره ديكيداها الصومالي بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما أمس الجمعة على ستاد السلام، في إياب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية ليتأهل الأبيض إلى دور المجموعات بعدما سبق وفاز الزمالك في لقاء الذهاب بسداسية دون رد.

ويستعد الزمالك لمواجهة البنك الأهلي، المقرر لها يوم 30 أكتوبر الجاري ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.