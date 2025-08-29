الزمالك يعوض غياب نبيل دونجا أمام وادي دجلة

طمأن يانيك فيريرا، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك البلجيكي، جماهير الزمالك، بشأن غياب لاعب الوسط نبيل دونجا، مشيرًا إلى وجود بدائل جاهزة لتعويضه.

وأضاف فيريرا: "نبيل يمتلك جودة عالية، لكن لدينا من يستطيع سد هذا الفراغ في المباراة المقبلة".

وكشف المدير الفني أنه منح اللاعبين راحة، عقب لقاء وادي دجلة؛ بسبب فترة توقف الدوري، على أن يبدأ الفريق الاستعداد لمباراة المصري قبلها بـ 10 أيام تقريبًا.

واختتم تصريحاته: "سنمنح اللاعبين بعض الأيام للراحة بعد المباراة، ثم نعود للتحضير للمصري بكل تركيز".