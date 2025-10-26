إعلامي: مدير الكرة بالزمالك يوقع عقوبة مالية على شيكوبانزا

كشف الإعلامي فتح الله زيدان عن قرار عبد الناصر محمد مدير الكرة بنادي الزمالك بتوقيع عقوبة مالية على لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي شيكوبانزا .

وقال فتح الله زيدان عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك :" عبد الناصر محمد يقرر توقيع عقوبة مالية على شيكوبانزا بعد دعمه لمحمد السيد وطلب منه حذف الاستوري احترامًا لجماهير الزمالك".

كان شيكوا بانزا، قد نشر صورة لـ محمد السيد لدعمه عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".

وكتب شيكوا: "أنت رائع ولاعب جيد، لا تستمع لأي شخص يتحدث هراءً، واصل العمل، نحن معًا يا فتى الصغير"، إلا أنه حذف المنشور لاحقا.