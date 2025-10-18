قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
قبل البداية الإفريقية.. شيكوبانزا بقميص الزمالك عبر إنستجرام

شيكوبانزا
شيكوبانزا
باسنتي ناجي

شارك اللاعب شيكوبانزا نجم الزمالك صورة جديدة عبر استوري إنستجرام، قبل بدء الفريق مشواره القارى فى بطولة كأس الكونفيدرالية.

وظهر شيكو بانزا في الصورة داخل نادي الزمالك.

يبدأ فى السادسة مساء اليوم، فريق الزمالك، مشواره القارى فى بطولة كأس الكونفيدرالية، حيث يستضيف فريق ديكيداها الصومالى فى ذهاب دور الـ32 على إستاد القاهرة الدولى، قبل أن يعود الزمالك ويستضيف لقاء العودة على إستاد السلام الأسبوع المقبل، بعدما اتفق مع الفريق الصومالى على تحمل قيمة إقامة الفريق فى القاهرة، مقابل استضافة المباراتين، وتعتبر مباراة الليلة هى مباراة الفريق الصومالى.

وبعيدا عن النواحى الفنية للمباراة والتى ستكون فيها كفة الزمالك هى الأعلى بلا شك، فإن الجماهير البيضاء تترقب ظهور فريقها بشكل مختلف وتحسين الصورة التى كان عليها خلال المباريات الثلاث الأخيرة بالدورى، والتى فشل فيها الفريق فى تحقيق أى فوز قبل التوقف الدولى.

ومع بداية المشوار الإفريقى، بات الفريق الأبيض مطالبا بمصالحة جماهيره بأداء واستغلال إقامة المباراتين فى القاهرة بين جماهيره بتحقيق نتيجة كبيرة، وحتى تكون رسالة غير مباشرة لفرق البطولة المنافسة، على أن الزمالك قادم للمنافسة هذا الموسم على اللقب الذى خسره النسخة الماضية.

ويغيب عن الفريق فى مباراة اليوم أكثر من عنصر مؤثر فى الخط الهجومى، لا سيما الفلسطينى عدى الدباغ رأس الحربة مع غياب ناصر منسى المهاجم الثانى بسبب الإصابة، وبات الفلسطينى آدم كايد بعيدا عن الحسابات الفنية لعدم اكتمال جاهزيته البدنية بعد فترة غياب بسبب الإصابة، مع رفض الجهاز الطبى مشاركة محمد شحاتة فى وسط الملعب بسبب عودته التدريجية للتدريبات والمغامرة به قد تجدد إصابته القديمة.

وعلى الرغم من هذه الغيابات فإن الزمالك لديه بدائل كثيرة، ولن يتأثر بأى غيابات قياسا بمستوى المنافس «المتوسط» وقدرة الزمالك على الفوز بأى تشكيل، وهناك سيف الجزيرى وعمرو ناصر وأحمد شريف فى الهجوم يمكنهم تعويض غياب الدباغ ومنسى، ووجود دونجا والسعيد ومحمود جهاد كبدائل مهمة فى الوسط، كما أن عودة شيكوبانزا وبنتايك للتدريبات ساهمت فى إضافة قوة هجومية للفريق ومنحت البلجيكى يانيك فيريرا بدائل كثيرة يختار من بينها التشكيل الأنسب لمباراة الليلة.

ومع أى تشكيل للفريق فإن الأهم هو الظهور بصورة مختلفة، وتصدير شعور الاطمئنان للجماهير الغاضبة والراغبة فى رؤية الفريق يعود للانتصارات من جديد.

