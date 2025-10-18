قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تشكيل بيراميدز المتوقع أمام نهضة بركان في السوبر الإفريقي.. ماييلي يقود الهجوم
منتخب الطائرة البارالمبي يتأهل لنهائي كأس العالم ويواجه البرازيل.. اليوم
بتلاوة قرار رئيس الجمهورية.. مجلس الشيوخ يفتتح أولى جلساته بعد الانتخابات
أون سبورت تنقل مباراة الأهلي وإيجل نوار في دوري أبطال أفريقيا حصريا
فعاليات الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد الأول لمجلس الشيوخ.. بث مباشر
نواب الشيوخ الجدد يؤدون اليمين الدستورية
مع انطلاق جلسته الأولى.. أعضاء بمجلس الشيوخ يؤدون اليمين الدستورية
التصريح بدفن جثمان الطفل المجني عليه في قضية الصاروخ الكهربائي بالإسماعيلية
مصرع وإصابة 17 شخصا | الصور الأولى لحادث وادى النطرون بالبحيرة
بدء الجلسة العامة للشيوخ برئاسة أكبر الأعضاء سنًّا النائب محمد أبو العلا
لم يستقبله أحد.. زيلينسكي يعقد مؤتمرا صحفيا خارج البيت الأبيض
مصرع 3 أشخاص وإصابة 14 آخرين في حادث تصادم بالطريق الصحراوي بالبحيرة
رياضة

اليوم.. ختام بطولة العالم لرفع الأثقال البارالمبي بالعاصمة الإدارية

ياسمين تيسير

تُختتم اليوم منافسات بطولة العالم لرفع الأثقال البارالمبي المقامة بالعاصمة الإدارية الجديدة تحت رعاية مجلس الوزراء، كأول بطولة عالم بارالمبية تقام بقارة أفريقيا.

وتقام اليوم منافسات الفرق للرجال والسيدات والمختلط، على أن يعقب المنافسات حفل الختام الرسمي الذي يشهد تكريم المنتخبات الفائزة والمتوجة بالميداليات.

ويتكون فريق الرجال من محمد المنياوى، هادى صومائيل ، و ممدوح قذافي،  بينما يتكون فريق السيدات من فاطمة محروس، صفاء إبراهيم، وايناس الجبالى

و على مستوى المختلط فيخوض المنافسات فريق مكون من الثلاثى محمد صبحى الفات، هانى عبدالهادى، وريحاب رضوان.

وحققت مصر فى البطولة حتى الان 5 ميداليات على مستوى الكبار، حيث توج محمد المنياوي وريحاب رضوان بميدالية ذهبية لكلا منهما، هانى عبدالهادى فصية، بينما حقق البرونزيتين  فاطمة محروس ومحمد صبحى

وتشارك مصر في البطولة بـ 54 لاعبًا ولاعبة، من بينهم 21 لاعبًا ولاعبة في فئة الناشئين والناشئات، و33 لاعبًا ولاعبة على مستوى الكبار، في واحدة من أقوى البطولات التي ينظمها الاتحاد المصري لرفع الأثقال البارالمبي بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة والاتحاد الدولي.

أقيمت البطولة بمشاركة.72  دولة من مختلف دول العالم على رأسها البرازيل ، كولومبيا، المكسيك، الصين، أذربيجان، ليبيا، العراق، تركمانستان، صربيا، كازاخستان، بريطانيا، الأردن، الفلبين، أوزبكستان، أيرلندا، السلفادور، أستراليا، إيطاليا، مالطا، الهند، تشيلي، مولدوفا، هولندا، بيلاروسيا، تايلاند، ماليزيا، كوت ديفوار، إندونيسيا، اليابان، كوريا، إلى جانب أرمينيا، بيرو، الولايات المتحدة الأمريكية، تركيا، بولندا، الجزائر وروسيا.

