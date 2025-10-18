اليوم.. ختام بطولة العالم لرفع الأثقال البارالمبي بالعاصمة الإدارية

تُختتم اليوم منافسات بطولة العالم لرفع الأثقال البارالمبي المقامة بالعاصمة الإدارية الجديدة تحت رعاية مجلس الوزراء، كأول بطولة عالم بارالمبية تقام بقارة أفريقيا.

وتقام اليوم منافسات الفرق للرجال والسيدات والمختلط، على أن يعقب المنافسات حفل الختام الرسمي الذي يشهد تكريم المنتخبات الفائزة والمتوجة بالميداليات.

ويتكون فريق الرجال من محمد المنياوى، هادى صومائيل ، و ممدوح قذافي، بينما يتكون فريق السيدات من فاطمة محروس، صفاء إبراهيم، وايناس الجبالى

و على مستوى المختلط فيخوض المنافسات فريق مكون من الثلاثى محمد صبحى الفات، هانى عبدالهادى، وريحاب رضوان.

وحققت مصر فى البطولة حتى الان 5 ميداليات على مستوى الكبار، حيث توج محمد المنياوي وريحاب رضوان بميدالية ذهبية لكلا منهما، هانى عبدالهادى فصية، بينما حقق البرونزيتين فاطمة محروس ومحمد صبحى

وتشارك مصر في البطولة بـ 54 لاعبًا ولاعبة، من بينهم 21 لاعبًا ولاعبة في فئة الناشئين والناشئات، و33 لاعبًا ولاعبة على مستوى الكبار، في واحدة من أقوى البطولات التي ينظمها الاتحاد المصري لرفع الأثقال البارالمبي بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة والاتحاد الدولي.

أقيمت البطولة بمشاركة.72 دولة من مختلف دول العالم على رأسها البرازيل ، كولومبيا، المكسيك، الصين، أذربيجان، ليبيا، العراق، تركمانستان، صربيا، كازاخستان، بريطانيا، الأردن، الفلبين، أوزبكستان، أيرلندا، السلفادور، أستراليا، إيطاليا، مالطا، الهند، تشيلي، مولدوفا، هولندا، بيلاروسيا، تايلاند، ماليزيا، كوت ديفوار، إندونيسيا، اليابان، كوريا، إلى جانب أرمينيا، بيرو، الولايات المتحدة الأمريكية، تركيا، بولندا، الجزائر وروسيا.