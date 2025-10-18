قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بتلاوة قرار رئيس الجمهورية.. مجلس الشيوخ يفتتح أولى جلساته بعد الانتخابات
أون سبورت تنقل مباراة الأهلي وإيجل نوار في دوري أبطال أفريقيا حصريا
فعاليات الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد الأول لمجلس الشيوخ.. بث مباشر
نواب الشيوخ الجدد يؤدون اليمين الدستورية
مع انطلاق جلسته الأولى.. أعضاء بمجلس الشيوخ يؤدون اليمين الدستورية
التصريح بدفن جثمان الطفل المجني عليه في قضية الصاروخ الكهربائي بالإسماعيلية
مصرع وإصابة 17 شخصا | الصور الأولى لحادث وادى النطرون بالبحيرة
بدء الجلسة العامة للشيوخ برئاسة أكبر الأعضاء سنًّا النائب محمد أبو العلا
لم يستقبله أحد.. زيلينسكي يعقد مؤتمرا صحفيا خارج البيت الأبيض
مصرع 3 أشخاص وإصابة 14 آخرين في حادث تصادم بالطريق الصحراوي بالبحيرة
تعديل طفيف.. سبب غريب وراء تغيير موعد مباراة الزمالك وديكيداها الصومالي
رئيس شعبة المخابز: زيادة الوقود لن تؤثر على سعر الخبز المدعم
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

خوان بيزيرا يغازل جمهور الزمالك قبل بداية المشوار الأفريقي

باسنتي ناجي

شارك خوان بيزيرا نجم الزمالك صورة جديدة له عبر خاصية الأستوري علي موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام قبل مشوار الفريق القارى فى بطولة كأس الكونفيدرالية

وظهر خوان بيزيرا في الصورة بلقطات له أثناء تواجده مع نادي الزمالك.

وكان قد كشف الإعلامي إبراهيم عبد الجواد مقدم برنامج ملعب أون، عن تواصله مع والد البرازيلي خوان بيزيرا لاعب نادي الزمالك، وذلك للتعرف على حقيقة رغبة اللاعب في فسخ التعاقد.

وقال والد خوان بيزيرا في تصريحات لبرنامج ملعب أون، إن اللاعب سعيد بالتواجد مع الزمالك وثقة الجمهور فيه، ويرغب في تتويج هذه الثقة بالتتويج بالبطولات، وغير صحيح أنه في مشاكل لشكوى الزمالك لفسخ التعاقد.

وأنهى نادي الزمالك ازمة مستحقات الثنائي الأجنبي، المغربي محمود بنتايج والبرازيلي خوان بيزيرا، بعد تحويل جزء من رواتبهما المتأخرة، لحسابتهم، وهو ما سيترتب عليه تنازل اللاعبان عن الإنذارات التي كانا قد تقدما بها ضد النادي بسبب تأخر المستحقات.

وكان الثنائي قد أمهل إدارة الزمالك فترة قانونية للسداد، تنتهي في 15 أكتوبر الجاري، مهددين بفسخ التعاقد من طرف واحد وفقًا للوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، التي تتيح هذا الإجراء في حال تأخر الرواتب لأكثر من شهرين.

