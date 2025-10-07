وكيله كلمة السر | كواليس تحريض نجم الزمالك على فسخ العقد

كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك تفاصيل طلب وكيل البرازيلي خوان بيزيرا نجم القلعة البيضاء فسخ التعاقد من جانب اللاعب مع البيت الأبيض.قال المصدر ذاته أن وكالة اللاعب هددت بفسخ عقده اذا لم يحصل على كامل مستحقاته منتصف الشهر الجاري من نادي الزمالك.



أضاف: وكيل البرازيلي خوان بيزيرا دأب على تحريضه على فسخ تعاقده مع نادي الزمالك نظرا لامتلاكها أكثر من عرض بالإضافة الى أنه في حالة فسخ التعاقد سيحصل على كامل عقده.



استطرد: البرازيلي خوان بيزيرا يتمسك بالاستمرار مع نادي الزمالك لحبه للاجواء الجماهيرية والحياة في مصر وقال للمقربين منه أنه تعلق بالجمهور لكن المستحقات المالية بمثابة أبجديات التعامل خصوصا ان اللاعب لديه التزامات شخصية في مصر وفي البرازيل أيضا.



شدد على أن نادي الزمالك لم يسدد مستحقات السكن الخاصة باللاعب البرازيلي خوان بيزيرا في ظل مطالبة أصحاب مقر اقامته للاعب بقيمة الإيجار.

كان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" أخطر مسؤولي نادي الزمالك باختيار طاقم تحكيم إثيوبي لإدارة مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي أمام ديكيداها الصومالي في ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.



ويتكون طاقم التحكيم لـ مباراة الزمالك وديكيداها الصومالي من، هاليوسوس بازيري بيليتي حكم ساحة، ويعاونه كل من، تيمسجين صامويل أتانجو و أشبير تافيسي بيريسو مساعدين و مانوهي ولديتساديك حكم رابع.



واختار "كاف" السوداني مأمون بشارة ناصر مراقبًا عامًا على المباراة بين الزمالك وديكيداها الصومالي في حين يراقب الحكام الجزائري مهدي عبيد.



ويلتقي الزمالك مع ديكيداها الصومالي، في تمام السادسة مساء يوم السبت الموافق 18 أكتوبر الجاري في ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية على ستاد القاهرة الدولي.

وقال عبد الناصر محمد مدير الكرة بنادي الزمالك إن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" وافق على إقامة مباراة الفريق الأول لكرة القدم أمام ديكيداها الصومالي في ذهاب دور الـ32 للكونفدرالية الأفريقية بالقاهرة.





وأضاف مدير الكرة أنه تقرر إقامة مباراة الذهاب يوم السبت الموافق 18 أكتوبر الجاري في تمام الساعة السادسة مساءً، على ستاد القاهرة الدولي.





وأوضح عبد الناصر محمد أن مباراة العودة ستقام في السادسة مساء يوم الجمعة الموافق 24 أكتوبر الجاري على ستاد السلام.





وكان الزمالك اتفق مع نادي ديكيداها الصومالي على استضافة مباراة الذهاب لتقام بالقاهرة، ووافق الاتحاد الأفريقي على نقل المباراة بعد اتفاق الناديين.