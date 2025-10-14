قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مصر تدعو إلى تعافي غزة| الرئيس السيسي يؤكد ضرورة البناء بعد الحرب.. ومؤتمر لإعادة الإعمار خلال أيام
مصرع شخص وإصابة آخر في تصادم سيارة وتروسيكل بأسيوط
الأغذية العالمي: 137 شاحنة دخلت قطاع غزة لدعم المخابز وتوفير المواد الغذائية
رئيس الوزراء: توجيهات رئاسية بتطوير ورفع كفاءة بحيرة البردويل| صور
الرقب: وقف الحرب لا يعني السلام.. والتحدي يبدأ بعد غزة
فاصل خرساني.. النقل تبدأ عزل حارة الأتوبيس الترددي على الطريق الدائري
الأغذية العالمي: 170 ألف طن من الغذاء جاهزة لدخول قطاع غزة
انطلاق الفصل التشريعي الثاني للشيوخ السبت.. وهذه إجراءات انتخاب رئيس جديد للمجلس
الإغاثة الطبية بغزة: جهود مكثفة لتوفير الاحتياجات الأساسية وانتشال جثامين الشهداء
9 طرق لسداد فاتورة كهرباء شهر أكتوبر 2025
الخارجية الفرنسية: باريس تقدر دور مصر الكبير في وقف إطلاق النار بغزة
رياضة

الزمالك يسدد جزءا من مستحقات خوان بيزيرا ومحمود بنتايك.. تفاصيل

ميرنا محمود

أعلن الإعلامي سيف زاهر عن بشرى سارة لجماهير الزمالك بشأن مستحقات لاعبي الفريق عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك .

وكتب زاهر: تقارير.. الزمالك قام بسداد جزء من مستحقات خوان بيزيرا ومحمود بنتايك وجار سداد باقي المستحقات خلال الأيام القادمة .

ويواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك نظيره ديكيداها الصومالى  بذهاب الدور التمهيدى من بطولة الكونفدرالية الأفريقية.

وتنطلق المباراة يوم  السبت الموافق 18 أكتوبر الجارى في تمام الساعة السادسة مساء بإستاد القاهرة.

وأخطر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف، مسؤولي نادي الزمالك باختيار طاقم تحكيم إثيوبي لإدارة مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي أمام ديكيداها الصومالي في ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

يتكون طاقم التحكيم من، هاليوسوس بازيري بيليتي حكم ساحة، ويعاونه كل من، تيمسجين صامويل أتانجو وأشبير تافيسي بيريسو مساعدين ومانوهي ولديتساديك حكما رابعا.

سيف زاهر الزمالك خوان بيزيرا محمود بنتايك

توقيع برتوكول تعاون مع هيئة المحطات النووية
مركز البحث والإنقاذ بوزارة الدفاع ينفذ التجربة مصر 11 لمحاكاة إنقاذ ركاب سفينة
ليلى علوي
مرسيدس
ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: حكمة الرئيس السيسي واستعادة الدور التاريخي للدولة المصرية

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: الزراعة المصرية بين البيروقراطية والذكاء الاصطناعي

اسماعيل الشيخ

إسماعيل الشيخ يكتب: مصر تصنع السلام.. والعالم يصغي في شرم الشيخ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك سمندس

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب: ماذا بعد قمة شرم الشيخ للسلام؟

