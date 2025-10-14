الغندور: حسين لبيب دفع ٢٥٠٠ دولار من جيبه

كشف الإعلامي خالد الغندور عن مفاجأة بشأن أزمة الزمالك المالية عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.

وكتب الغندور:كابتن حسين لبيب دفع ٢٥٠٠ دولار من جيبه و للأسف ناس بتتريق علي هذا الموضوع.

مباراه الزمالك القادمه

علي الجانب الاخر يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك نظيره ديكيداها الصومالى بذهاب الدور التمهيدى من بطولة الكونفدرالية الأفريقية.

وتنطلق المباراة يوم السبت الموافق 18 أكتوبر الجارى في تمام الساعة السادسة مساء بإستاد القاهرة.

وأخطر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف، مسؤولي نادي الزمالك باختيار طاقم تحكيم إثيوبي لإدارة مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي أمام ديكيداها الصومالي في ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.



يتكون طاقم التحكيم من، هاليوسوس بازيري بيليتي حكم ساحة، ويعاونه كل من، تيمسجين صامويل أتانجو وأشبير تافيسي بيريسو مساعدين ومانوهي ولديتساديك حكما رابعا.