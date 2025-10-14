حقيقة قرض حسين لبيب لنادي الزمالك بقيمة 2500 دولار

كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك ، عن حقيقة تقديم حسين لبيب رئيس القلعة البيضاء لقرض حسن للنادي بقيمة 2500 دولار لدفعها إلى إحدى لاعبات فريق كرة الطائرة للسيدات وهي البرازيلية مليكا لاعبة الفريق السابقة التي رحلت عن النادي .

واشار المصدر أن مضمون المستند الذي تم تسريبه لا يمثل أي أزمة أو إساءة لأي فرد من مجلس الادارة خاصة وأن أفراد المجلس يقدمون الكثير من مثل هذه البنود وأكثر إلى النادي.

وشدد المصدر أن هذا البند الموجود في أحد محاضر اجتماعات مجلس إدارة الزمالك والذي يظهر تبرع رئيس النادي بقرض حسن بقيمة 2500 دولار هو بند من ضمن عشرات ومئات البنود المماثلة ضمن قرارات مجلس الإدارة ، والتي تكون سواء تبرعات لا تُسترد أو قروض حسنة لإنهاء الأزمات الخاصة في النادي خاصة في ظل الأزمة المالية التي يعاني منها نادي الزمالك مؤخرا .

وأضاف المصدر أنه هناك لاعبين كانوا يريدون فسخ عقودهم فيقوم رئيس النادي ونائب رئيس النادي أو أي عضو بالمجلس بالتبرع أو إقراض النادي لحل الأزمة بشكل سريع وبالتالي مثل هذه الأمور لا تضر ولا تسئ لهم من شي .

واضاف أن تسويق هذا الأمر باعتباره تقليل من مجلس إدارة نادي الزمالك هو أمر غير صحيح خاصة وأن أعضاء المجلس قدموا العديد من التبرعات والقروض الحسنة دون أن يعلم بها أي شخص من أجل مصلحة الزمالك ولتيسير أمور النادي وحل الازامات .

يدرس الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عودة محمود حمدي "الونش" مدافع الأبيض للتشكيل الأساسي خلال مباراة ديكيداها الصومالي المقبلة في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وكان الجهاز الفني بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا اعتمد في الفترة الماضية على حسام عبد المجيد ومحمد إسماعيل في خط الدفاع.

ويستأنف اليوم الثلاثاء، الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته على ستاد الكلية الحربية، في إطار الاستعداد لمباراة ديكيداها الصومالي في ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وكان الجهاز الفني منح اللاعبين راحة بالأمس لمدة 24 ساعة في إطار الاستعداد للقاء بطل الصومال.

ومن المنتظر أن تشهد تدريبات الزمالك اليوم مشاركة اللاعبين الدوليين بعد عودتهم من صفوف المنتخب الأول ومنتخب مصر المشارك في بطولة كأس العرب.

ويلتقي الزمالك مع ديكيداها الصومالي، في تمام السادسة مساء يوم السبت الموافق 18 أكتوبر الجاري في ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية على ستاد القاهرة الدولي.