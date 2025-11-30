قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بعد انطلاقها عالميًا.. مواصفات جيتور G700 الرياضية
إعادة انتخابات مجلس النواب بمحافظة سوهاج كاملة بعد إلغاء الانتخابات بدائرة البلينا
«الإدارية العليا»: إلغاء نتائج انتخابات مجلس النواب في دوائر أرقام 4، 5، 6، 9 في البحيرة
«الإدارية العليا» تُبطل 29 دائرة انتخابية بالمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025
«الإدارية العليا» تُبطل انتخابات مجلس النواب 2025 بدوائر 1 و3 و4 و5 بمحافظة المنيا
أشرف صبحي: إجراءات قانونية ضد أي مراهنات في الرياضة.. وساعدنا رمضان صبحي سابقًا
الزمالك يشكو الحكم الرواندي صمويل أوبكوندا للكاف ويُطالب بتقنية «الفار»|تفاصيل
سيارة نجم Fast & Furious للبيع بسعر خيالي.. تفاصيل
سعد بارون يفتتح موسم الأغاني الجديدة بـ «القمة» ويُحقق انتشارًا سريعًا | فيديو
تحدٍ كبير.. جهاد حسام الدين تكشف كواليس تحضيرها لشخصية «شروق» في «كارثة طبيعية»|فيديو
المياه المعدنية فيها صرف صحى.. الداخلية تعلن القبض على الأكيلانس وسلطانجى صانعى محتوى
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أشرف صبحي: إجراءات قانونية ضد أي مراهنات في الرياضة.. وساعدنا رمضان صبحي سابقًا

وزير الشباب والرياضة
وزير الشباب والرياضة
رباب الهواري

أكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أنه يضع مصلحة الأندية الشعبية في مقدمة أولوياته، معتبرًا أن متابعة الشكاوى الرسمية ودعم إدارات هذه الأندية واجب وطني ودستوري لا يمكن تجاهله.

وأوضح أن أندية مثل الإسماعيلي والمصري والاتحاد السكندري تمثل شعوب محافظاتها بشكل مباشر، مما يستوجب تدخل الدولة عند وجود أزمات تمس استقرارها.

شكاوى الإسماعيلي.. تدخل قانوني وليس قرارًا فرديًا

وفي تصريحات للإعلامي أحمد شوبير، شدد صبحي على أن التعامل مع أزمة مجلس إدارة الإسماعيلي جاء استنادًا إلى شكاوى رسمية موثقة، وليس بقرار فردي أو استجابة لضغط جماهيري. وقال: "طالما هناك شكاوى كبيرة فلا بد أن يكون لي دور… أنا ممشيتهومش، القرار كان نتيجة إجراءات رسمية، ونقدّر الضغط الشعبي ولكن لا نرضخ له".

حلول للأندية الشعبية.. وتدخلات ناجحة

وأشار الوزير إلى أن الوزارة تتعامل مع جميع الأندية الشعبية دون تفرقة، مؤكدًا أنه يقف إلى جانب محافظي المحافظات التي تحتضن هذه الكيانات، ومنها الإسماعيلي والمصري والاتحاد والمحلة والأهلي والزمالك.

وضرب مثالًا بأزمة نادي الاتحاد السكندري، حيث حدثت مشكلة بين النادي والمحافظة بشأن إحدى الأراضي ومشروع استثماري، فتدخلت الوزارة حتى تم حلها وتخصيص أرض جديدة للنادي.

ملكية الأندية وطرح الأسهم في البورصة

وأوضح صبحي أن الأندية تمتلك مالًا عامًا يخضع للمحاسبة، وأن طرح جزء من أسهم الأهلي والزمالك في البورصة أمر مرحّب به، بشرط وجود معايير دقيقة تُدار عبر شركة كرة القدم. وأضاف أن هذه الشركات يجب أن تُقيّم اللاعبين والمشروعات والأصول، بالشكل الذي يضمن الاستفادة المثلى دون الإضرار بالأندية، مؤكدًا:
"مش خايف يتقال إن الوزير باع الأندية الشعبية… طالما في معايير واضحة تحمي حقوق الجميع".

اللاعبون المجنسون.. وملف كيشو

وتحدث صبحي عن ظاهرة تمثيل بعض اللاعبين المصريين لدول أخرى، معترفًا بأن الأمر كان مؤلمًا بالنسبة له، لكنه شدد على أهمية النظر للمستقبل وعدم البكاء على الماضي. وبخصوص لاعب المصارعة كيشو، قال الوزير إن ملفه انتهى بشكل كامل.

المراهنات.. متابعة دقيقة وتدخل فوري

وأكد صبحي أن المراهنات الرياضية تُدار عالميًا عبر مؤسسات دولية، موضحًا أن مشاركة أي شركة راعية في هذا المجال يعود لاتحاد الكرة. وأكد أن الوزارة تتابع بدقة أي نشاط متعلق بالمراهنات داخل مصر، متعهدًا باتخاذ إجراءات قانونية فورية وإعلانها إذا ثبت تورط أي رياضي مصري في مخالفة.

رمضان صبحي واستاد العاصمة الإدارية

وختم الوزير تصريحاته موضحًا أن الوزارة دعمت رمضان صبحي سابقًا دون الإضرار بالقوانين، وأنها مستمرة في تقديم الدعم لكل من يستحقه.


 

وزير الشباب والرياضة الاسماعيلي رمضان صبحي اخبار الرياضة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مباراة الاهلي والجيش الملكي

احتساب المباراة لصالحه.. المادة 108 تنصف الأهلي في شغب جماهير الجيش الملكي

إنستاباي

تحذير عاجل من «إنستاباي».. ما القصة؟

صورة أرشيفية

عريس ينهي حياة عروسة عقب عقد القران في سوهاج..ما القصة؟

يس توروب

قرار عاجل من الأهلي بشأن يس توروب.. تفاصيل

الطفلة جنى

حادث أم تصفية حسابات؟.. قصة رحيل الطفلة جنى لحظة خروجها من المدرسة

الجنيه الذهب

بعد ارتفاعه 600 جنيه| سعر الجنيه الذهب الآن في مصر

خلف الزناتي نقيب المعلمين

خلف الزناتي يعلن مفاجأة كبرى تنتظر المعلمين مطلع العام القادم

المايه المعدنية فيها صرف صحى.. الداخلية تعلن القبض على صانعى محتوى

المياه المعدنية فيها صرف صحى.. الداخلية تعلن القبض على الأكيلانس وسلطانجى صانعى محتوى

ترشيحاتنا

دانييل فاركه

مدرب ليدز يفتح النار عقب السقوط أمام مانشستر سيتي

عواد وصبحي

جون إدوارد يجتمع بـ صبحى وعواد لإنهاء الخلاف بينهما

محمد صبحى

الغندور يكشف كواليس جلسة عبد الرؤوف مع محمد صبحى بعد خطأ كايزر تشيفز

بالصور

للطرق الوعرة.. سوبركار جديدة تشوق لها تويوتا.. بالفيديو

سوبركار جديدة تشوق لها تويوتا
سوبركار جديدة تشوق لها تويوتا
سوبركار جديدة تشوق لها تويوتا

تامر عاشور يتألق في ليلة استثنائية على مسرح أرينا الكويت

تامر عاشور
تامر عاشور
تامر عاشور

على قد الأيد.. سعر ومواصفات اسبيرانزاA113 ‎‏ موديل ‏‏2008‏

اسبيرانزاA113 ‎‏ موديل ‏‏2008‏
اسبيرانزاA113 ‎‏ موديل ‏‏2008‏
اسبيرانزاA113 ‎‏ موديل ‏‏2008‏

"ماذا بعد" أفضل فيلم.. إعلان جوائز مسابقة أفلام الطلبة بختام مهرجان الفيوم

ختام مهرجان الفيوم الدولي لأفلام البيئة والفنون المعاصرة
ختام مهرجان الفيوم الدولي لأفلام البيئة والفنون المعاصرة
ختام مهرجان الفيوم الدولي لأفلام البيئة والفنون المعاصرة

فيديو

سعد البارون

سعد بارون يفتتح موسم الأغاني الجديدة بـ «القمة» ويُحقق انتشارًا سريعًا | فيديو

منى زكي

يسرا عن فيلم الست: اقتنعت بالشبه بين منى زكي وأم كلثوم بنسبة 100%

عريس بزي الملك توت عنخ آمون

دخل قاعة الفرح بزي توت عنخ آمون .. ظهور أسطوري لعريس من كوم أمبو

سوبركار جديدة تشوق لها تويوتا

للطرق الوعرة.. سوبركار جديدة تشوق لها تويوتا.. بالفيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل يمكن للحب أن يعود أجمل مما كان أم أن ما يكسر يعود ناقصا؟

د. منال إمام.. أستاذ أصول التربية ومستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية في العهد الإسلامي والعصر الحديث (2)

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحاجز.. فجوة الفكر بين القدامى والأطفال والشباب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : قصة صعود المارد النووي المصري

المزيد