أشرف صبحي: إجراءات قانونية ضد أي مراهنات في الرياضة.. وساعدنا رمضان صبحي سابقًا

أكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أنه يضع مصلحة الأندية الشعبية في مقدمة أولوياته، معتبرًا أن متابعة الشكاوى الرسمية ودعم إدارات هذه الأندية واجب وطني ودستوري لا يمكن تجاهله.

وأوضح أن أندية مثل الإسماعيلي والمصري والاتحاد السكندري تمثل شعوب محافظاتها بشكل مباشر، مما يستوجب تدخل الدولة عند وجود أزمات تمس استقرارها.

شكاوى الإسماعيلي.. تدخل قانوني وليس قرارًا فرديًا

وفي تصريحات للإعلامي أحمد شوبير، شدد صبحي على أن التعامل مع أزمة مجلس إدارة الإسماعيلي جاء استنادًا إلى شكاوى رسمية موثقة، وليس بقرار فردي أو استجابة لضغط جماهيري. وقال: "طالما هناك شكاوى كبيرة فلا بد أن يكون لي دور… أنا ممشيتهومش، القرار كان نتيجة إجراءات رسمية، ونقدّر الضغط الشعبي ولكن لا نرضخ له".

حلول للأندية الشعبية.. وتدخلات ناجحة

وأشار الوزير إلى أن الوزارة تتعامل مع جميع الأندية الشعبية دون تفرقة، مؤكدًا أنه يقف إلى جانب محافظي المحافظات التي تحتضن هذه الكيانات، ومنها الإسماعيلي والمصري والاتحاد والمحلة والأهلي والزمالك.

وضرب مثالًا بأزمة نادي الاتحاد السكندري، حيث حدثت مشكلة بين النادي والمحافظة بشأن إحدى الأراضي ومشروع استثماري، فتدخلت الوزارة حتى تم حلها وتخصيص أرض جديدة للنادي.

ملكية الأندية وطرح الأسهم في البورصة

وأوضح صبحي أن الأندية تمتلك مالًا عامًا يخضع للمحاسبة، وأن طرح جزء من أسهم الأهلي والزمالك في البورصة أمر مرحّب به، بشرط وجود معايير دقيقة تُدار عبر شركة كرة القدم. وأضاف أن هذه الشركات يجب أن تُقيّم اللاعبين والمشروعات والأصول، بالشكل الذي يضمن الاستفادة المثلى دون الإضرار بالأندية، مؤكدًا:

"مش خايف يتقال إن الوزير باع الأندية الشعبية… طالما في معايير واضحة تحمي حقوق الجميع".

اللاعبون المجنسون.. وملف كيشو

وتحدث صبحي عن ظاهرة تمثيل بعض اللاعبين المصريين لدول أخرى، معترفًا بأن الأمر كان مؤلمًا بالنسبة له، لكنه شدد على أهمية النظر للمستقبل وعدم البكاء على الماضي. وبخصوص لاعب المصارعة كيشو، قال الوزير إن ملفه انتهى بشكل كامل.

المراهنات.. متابعة دقيقة وتدخل فوري

وأكد صبحي أن المراهنات الرياضية تُدار عالميًا عبر مؤسسات دولية، موضحًا أن مشاركة أي شركة راعية في هذا المجال يعود لاتحاد الكرة. وأكد أن الوزارة تتابع بدقة أي نشاط متعلق بالمراهنات داخل مصر، متعهدًا باتخاذ إجراءات قانونية فورية وإعلانها إذا ثبت تورط أي رياضي مصري في مخالفة.

رمضان صبحي واستاد العاصمة الإدارية

وختم الوزير تصريحاته موضحًا أن الوزارة دعمت رمضان صبحي سابقًا دون الإضرار بالقوانين، وأنها مستمرة في تقديم الدعم لكل من يستحقه.



