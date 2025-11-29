وزارة الأمن الداخلي الأمريكية تعتقل أفغانيا بعد تهديده بتفجير في تكساس

اعتقلت وزارة الأمن الداخلي الأمريكية، مواطنا أفغانيا يدعى محمد داود ألوكوزاي بعد أن نشر مقطع فيديو على منصة تيك توك زعم فيه أنه كان يصنع قنبلة تستهدف مدينة فورت وورث في ولاية تكساس.

ووفقًا لتقارير فوكس نيوز، يواجه ألوكوزاي اتهامات على مستوى الولاية، وأصدرت إدارة الهجرة والجمارك الأميركية أمر احتجاز بحقه بعد اعتقاله.

ووصل ألوكوزاي إلى الولايات المتحدة عقب الانسحاب الأمريكي من أفغانستان عام 2021، ضمن برنامج "ترحيب الحلفاء" الذي أطلقته إدارة الرئيس بايدن، وأصبح مقيما دائما قانونيا في 7 سبتمبر 2022، بحسب وزارة الأمن الداخلي.

ويأتي اعتقال ألوكوزاي قبل يوم واحد من حادث إطلاق النار الذي نفذه رحمن الله لاكانوال (29 عامًا)، وهو أيضًا مواطن أفغاني وصل إلى الولايات المتحدة ضمن نفس البرنامج، على جنديين من الحرس الوطني في واشنطن العاصمة، مما أدى إلى وفاة سارة بيكستروم (20 عامًا) وإصابة أندرو وولف (24 عامًا) بجروح خطيرة، قبل أن يتمكن أحد أفراد الحرس من السيطرة عليه.

وذكرت السلطات أن لاكانوال كان عضوًا سابقًا في الجيش الأفغاني في قندهار، حيث كان عميلا للقوات الخاصة الأميركية في المنطقة.