وزير الدفاع الباكستاني: فشل محادثات السلام مع أفغانستان في إسطنبول

أعلن وزير الدفاع الباكستاني، خواجة آصف، انهيار محادثات السلام مع أفغانستان التي عُقدت في إسطنبول بهدف وضع حد لتجدد الاشتباكات على الحدود بين البلدين.

أوضح آصف، في تصريح لقناة جيو نيوز الباكستانية، أن وقف إطلاق النار سيبقى قائماً طالما لم تُشنّ أي هجمات من داخل الأراضي الأفغانية.

وفي وقت سابق، تجددت الاشتباكات بين أفغانستان وباكستان، أمس الخميس لتسفر عن مقتل خمسة أشخاص الخميس وفقا لما أفاد به مسؤول في مستشفى على الجانب الأفغاني من الحدود وكالة فرانس برس، في وقت كان الطرفان يحاولان تثبيت هدنة أعادت الهدوء إلى المنطقة.

إطلاق نار بين أفغانستان وباكستان



وحمّلت باكستان الخميس أفغانستان مسؤولية إطلاق النار على الحدود بين البلدين، مؤكدة أنها ردّت على ذلك في شكل “مدروس”، بعد اتهام كابول إسلام اباد بمهاجمة أراضيها رغم وقف إطلاق النار الساري منذ منتصف أكتوبر.

وقال مسؤول في مستشفى منطقة سبين بولداك الواقعة في ولاية قندهار (جنوب) إن “خمسة أشخاص قُتلوا في الحادثة التي وقعت أمس (الخميس)، هم أربع نساء ورجل، وأصيب ستة آخرون”.

الحدود بين باكستان وافغانستان

وكانت وزارة الاعلام الباكستانية قالت عبر منصة اكس “نرفض بشدة ما أعلنه الطرف الأفغاني في شأن الحادث على الحدود بين باكستان وافغانستان في شامان”، مضيفة أن “اطلاق النار كان مصدره الطرف الافغاني، وقد ردت عليه قواتنا فورا وفي شكل مدروس ومسؤول”.