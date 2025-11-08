أفغانستان تعلن فشل مفاوضات السلام مع باكستان

أعلنت حكومة طالبان الأفغانية يوم السبت فشل الجولة الأخيرة من محادثات السلام مع باكستان في تركيا، مُلقيةً باللوم على نهج إسلام آباد "غير المسؤول وغير المتعاون".

مفاوضات السلام بين أفغانستان وباكستان

وكتب ذبيح الله مجاهد، المتحدث باسم حكومة طالبان، على مواقع التواصل الاجتماعي: "خلال المناقشات، حاول الجانب الباكستاني إلقاء مسؤولية أمنه بالكامل على الحكومة الأفغانية، دون أن يُظهر أي استعداد لتحمل مسؤولية أمن أفغانستان أو أمنه".

وقال: "إن موقف الوفد الباكستاني غير المسؤول وغير المتعاون لم يُسفر عن أي نتائج"، بحسب ما أفادت به وكالة فرانس برس.

ولم تُعلق إسلام آباد على الفور.

وألمح وزير الإعلام الباكستاني عطا الله تارار قبل يوم إلى أن المفاوضات تتعثر، قائلاً إن المسؤولية تقع على عاتق أفغانستان للوفاء بتعهداتها بمكافحة الإرهاب، "والتي فشلت حتى الآن".

وكتب: "ستواصل باكستان استخدام جميع الخيارات اللازمة لحماية أمن شعبها وسيادتها".

اجتمعت الدولتان في إسطنبول، الخميس، لمحاولة إتمام الهدنة التي تم الاتفاق عليها في 19 أكتوبر في قطر، في أعقاب أعنف الاشتباكات بين الجارتين في جنوب آسيا منذ عودة طالبان إلى السلطة في أفغانستان في عام 2021.