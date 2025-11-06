مقتل 5 أشخاص في إطلاق نار بين باكستان وأفغانستان

تجددت الاشتباكات بين أفغانستان وباكستان، اليوم الخميس لتسفر عن مقتل خمسة أشخاص الخميس وفقا لما أفاد به مسؤول في مستشفى على الجانب الأفغاني من الحدود وكالة فرانس برس، في وقت كان الطرفان يحاولان تثبيت هدنة أعادت الهدوء إلى المنطقة.

إطلاق نار بين أفغانستان وباكستان

وحمّلت باكستان الخميس أفغانستان مسؤولية إطلاق النار على الحدود بين البلدين، مؤكدة أنها ردّت على ذلك في شكل “مدروس”، بعد اتهام كابول إسلام اباد بمهاجمة أراضيها رغم وقف إطلاق النار الساري منذ منتصف أكتوبر.

وقال مسؤول في مستشفى منطقة سبين بولداك الواقعة في ولاية قندهار (جنوب) إن “خمسة أشخاص قُتلوا في الحادثة التي وقعت اليوم (الخميس)، هم أربع نساء ورجل، وأصيب ستة آخرون”.

الحدود بين باكستان وافغانستان

وكانت وزارة الاعلام الباكستانية قالت عبر منصة اكس “نرفض بشدة ما أعلنه الطرف الأفغاني في شأن الحادث اليوم على الحدود بين باكستان وافغانستان في شامان”، مضيفة أن “اطلاق النار كان مصدره الطرف الافغاني، وقد ردت عليه قواتنا فورا وفي شكل مدروس ومسؤول”.