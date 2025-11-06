لبنان: مجلس الوزراء يؤكد التمسك بالمسار الدبلوماسي لإنهاء العدوان وحصر السلاح بيد الجيش

قال وزير الإعلام اللبناني بول مرقص، إن الرئيس اللبناني جوزاف عون أوضح أن طرح خيار التفاوض لإنهاء الاحتلال لقي تأييدًا وطنيًا ودوليًا.

وأضاف وزير الإعلام- في مؤتمر صحفي مساء اليوم /الخميس/، أن مجلس الوزراء أكد استمرار العمل دبلوماسيًا وسياسيًا لوقف الانتهاكات الإسرائيلية، مشيرًا إلى أن الحكومة شددت على ضرورة اللجوء إلى الوسائل السياسية لإنهاء العدوان.

وأكد مرقص أن مجلس الوزراء أثنى على خطة الجيش لحصر السلاح رغم العوائق، وفي مقدمتها استمرار الاحتلال، مشددًا على ثقة الحكومة في قدرة الجيش على الانتشار وبسط سيطرته على الجنوب.