قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الأزهر يشارك في احتفالية اليوم العالمي للغة العربية بجناح وورش للخط بمتحف الحضارة
الجمهور نفسه يفرح.. إعلامي يدعم منتخب مصر قبل مواجهة زيمبابوي
وزير الاستثمار يبحث مع نظيره الكوري تعزيز العلاقات التجارية بين البلدين
انتقادات واسعة للقارئ محمد الملاح بعد إلقاء الأموال عليه في باكستان
محافظ بورسعيد: لا عودة لإشغالات الحميدي والتجاري وعلى المرافق التنفيذ | شاهد
الصحة: دراسة تشكيل لجنة مختصة لتوطين صناعة اللقاحات
سوريا.. مـ.قتل شخص وإصابة آخرين في انفجار لغم من مخلفات النظام السابق
محافظ القاهرة: اتخذنا عدة إجراءات للقضاء على ظاهرة إلقاء مخلفات البناء في الشوارع
بعد تعرضها لوعكة.. لقاء سويدان تطمئن جمهورها على حالتها الصحية | خاص
مصر فوق الجميع.. الغندور يدعم المنتخب قبل مواجهة زيمبابوي
أبوريدة يطالب الجمهور والإعلام بمساندة ودعم منتخب مصر في أمم أفريقيا
كامل الوزير : استعداد الشركات المصرية لإقامة مصانع لإنتاج مستلزمات البناء في عمان
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

كامل الوزير : استعداد الشركات المصرية لإقامة مصانع لإنتاج مستلزمات البناء في عمان

لقاء اليوم
لقاء اليوم
حمادة خطاب

خلال زيارته الحالية للعاصمة العمانية مسقط للمشاركة في منتدى الأعمال المصري العماني، التقى الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل  قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار العماني لبحث سبل تعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات الاقتصادية وخاصة مجالات الصناعة وإقامة المناطق الصناعية والربط البحري، وقد حضر اللقاء السفير ياسر شعبان، سفير مصر في عمان وممثلو الشركات المصرية المرافقة للوفد المصري، وعدد من قيادات وزارتي الصناعة والنقل. 

وفي مستهل اللقاء أكد الوزير على قوة العلاقات الأخوية الراسخة التي تربط مصر وسلطنة عمان والتي تستند إلى تاريخ طويل من التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، معرباً عن تطلع مصر لتعزيز كافة العلاقات الثنائية والعمل على زيادة حجم الاستثمارات المشتركة بين البلدين الشقيقين، ودراسة الفرص الاستثمارية المتاحة في عدد من القطاعات وذلك تنفيذًا للتوجيهات القيادتين السياسيتين في مصر وعمان.

وقال الوزير إن الوفد المصري يضم ممثلي الشركات المصرية العاملة في سلطنة عمان والتي يعمل معظمها في مجال الإنشاءات والبنية التحتية وتتطلع مصر لتكون هذه الشركات نواة جذب الشركات المصرية من مختلف القطاعات إلى السوق العماني لنقل الخبرة المصرية التي بنتها الشركات خلال الأعوام الماضية في المشروعات التي شملت الطرق والبنية الأساسية والصناعة وإنشاء المناطق الصناعية وترفيقها ومحطات المياه والصرف. 

وتم خلال الاجتماع استعراض قدرات شركات المقاولات المصرية في تنفيذ كافة أنواع المشروعات، واستعراض مشروعات الشركات المصرية المنفذة في عمان، حيث أكد الوزير استعداد الشركات المصرية لإقامة مصانع لإنتاج مستلزمات البناء والإنشاءات في عمان أو استكمال تصنيعها في عمان، مشيداً بتجربة المطورين الصناعيين المصريين في إقامة مناطق صناعية على أعلى مستوى.

إقامة مشروعات صناعية تكاملية

وأشار الوزير إلى ضرورة تركيز الجانبين المصري والعماني على إقامة مشروعات صناعية تكاملية تقوم على استغلال القدرات والموارد والخامات الأولية المتاحة في مصر وعمان لإنتاج منتجات نهائية تحمل شعار صنع في مصر أو صنع في عمان، لافتاً إلى ضرورة استغلال خامات الحديد والنحاس المتوافرة في عمان في إقامة صناعات مشتركة تشمل تصنيع الكابلات والأسلاك لتلبية احتياجات السوقين المصري والعماني والتصدير للخارج. 

ولفت الوزير إلى أهمية تعزيز الربط البحري بين البلدين من خلال ربط ميناء السخنة الضخم الذي يعمل به أكبر 6 مشغلين للموانئ في العالم والخطوط الملاحية العالمية مع ميناء صحار العماني، حيث يمكن جذب شركة صناعية لعمل منطقة لوجستية في ميناء السخنة وميناء صحار أيضاً لإنتاج منتجات في منطقة واستكمالها في الأخرى، لافتاً إلى أنه سيتم توجيه دعوة رسمية لوزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار ووزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات العماني لزيارة المناطق الصناعية والعاصمة الإدارية والمتحف المصري الكبير للتعرف على حجم التطور الصناعي والعمراني الذي شهدته مصر خلال السنوات الأخيرة. 

ومن جانبه أكد قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار العماني على عمق العلاقات الأخوية التي تجمع مصر وسلطنة عمان، مشيداً بالإنجاز الفريد لمصر المتمثل في إنشاء المتحف المصري الكبير والعاصمة الإدارية الجديدة. 

وأشار اليوسف إلى ضرورة تشكيل فريق عمل من وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار ووزارتي الصناعة والنقل المصريتين لاستكشاف فرص التكامل الصناعي بين البلدين وتحديد جدوى هذا التكامل والربط بين الموانئ بما يسهم في زيادة حركة التجارة البينية والبناء على نجاحات الشركات المصرية العاملة في السوق العماني، وكذا البناء على شبكة الاتفاقات التجارية التي تربط كل البلدين بمختلف الأسواق والدول.

مسقط منتدى الأعمال المصري العماني كامل الوزير مجلس الوزراء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عداد الكهرباء

باق 9 أيام.. تحذيرات لأصحاب عدادات الكهرباء القديمة

رسميًا بعد الهبوط الجديد.. سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم 22 ديسمبر 2025

رسميًا بعد الهبوط الجديد.. سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم 22 ديسمبر 2025

هدير عبد الرازق

للمرة الثانية.. تغيب البلوجر هدير عبدالرازق عن محاكمتها .. وتغريم مأمور السجن

عداد الكهرباء

بعد تغليظ العقوبة.. احذر إضاءة هذه اللمبة بالعداد تعرضك لمحضر سرقة

المتهم

قرار من النيابة بشأن المتهم بتهديد نهاد أبو القمصان بصور السلاح

محكمة الأسرة

6 حالات يحق فيها للزوج استرداد مسكن الزوجية

فيروس

مالوش علاج.. تحذير صحي من انتشار فيروس شديد العدوى

سرقة الكهرباء

بعد تغليظ العقوبة.. شروط صحة محضر سرقة الكهرباء

ترشيحاتنا

بنتايج

الزمالك يكشف سبب غياب بنتايج عن مباراة سموحة

منتخب مصر

إبراهيم عبد الجواد: كلنا صف واحد ورا منتخبنا ورجالة منتخب مصر

اهلي 2008

أهلي 2008 يواجه إنبي في بطولة منطقة القاهرة

بالصور

هيفاء وهبي تثير الجدل بأنوثتها بتصميم فستان لافت

هيفاء وهبي تثير الجدل بإنوثتها بتصميم فستان ملفت
هيفاء وهبي تثير الجدل بإنوثتها بتصميم فستان ملفت
هيفاء وهبي تثير الجدل بإنوثتها بتصميم فستان ملفت

بعد هجومها على بسمة بوسيل .. من هي العرافة كابي

بعد هجومها على بسمة بوسيل .. من هي العرافة كابي
بعد هجومها على بسمة بوسيل .. من هي العرافة كابي
بعد هجومها على بسمة بوسيل .. من هي العرافة كابي

مباراة مصر وزيمبابوي.. ترددات القنوات الناقلة بالكامل

كأس أمم أفريقيا2025
كأس أمم أفريقيا2025
كأس أمم أفريقيا2025

أسعار الدواجن والبيض اليوم الأثنين 22 ديسمبر.. الفراخ البيضاء بكام؟

أسعار الفراخ اليوم الأثنين
أسعار الفراخ اليوم الأثنين
أسعار الفراخ اليوم الأثنين

فيديو

روتين قبل النوم لهيفاء وهبي

روتين قبل النوم لهيفاء وهبي.. فيديو يتصدر التريند ما حقيقته؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تعزيز العلاقات

منى أحمد

منى أحمد تكتب: بلد الأبطال

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: دار الإفتاءِ المصرية.. حين تستعاد الفتوى بوصفها وعيا بالمآل ومسئولية عن الإنسان

مجدي أبو زيد

مجدي أبو زيد يكتب: فوضى إشغالات الشوارع

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: انتحار لغوي!

المزيد