النقض: تأجيل الطعن المقدم ضد فوز القائمة الوطنية من أجل مصر لـ 4 إبريل
بعثة الأهلي تغادر فندق الإقامة إلى استاد حسين آيت أحمد لمواجهة شبيبة القبائل بدوري أبطال إفريقيا
أم تحجر على ابنها بمدينة نصر.. تقرير طبي يؤكد إصابته بالفصام وعدم قدرته على إدارة أمواله
رئيس الوزراء يشهد احتفالية طرح ترددات جديدة لشركات المحمول بـ3 مليارات دولار
قلب ولدي عليا حجر.. مسنة الشرقية ابنتها ضربتها بالمقشة وتتوسل للإفراج عنها
صفقة تسليح ضخمة لتايوان تثير توترا جديدا بين واشنطن وبكين
خبير إيراني: طهران ترفض التفاوض مع واشنطن تحت التهديد وفرض العقوبات
مرتضي منصور يكشف عن اسم وموعد برنامجه الجديد على السوشيال ميديا
اعتبارا من الاثنين| الأرصاد تزف بشرى سارة للمواطنين وتحذر من ظاهرة جوية غداً
تفاصيل إنشاء 3 محطات للأرصاد الجوية لإمداد مزارعي الوادي الجديد ببيانات لحظية
برلماني يعلن تأييده لمقترح تقنين التبرع بالجلد بعد الوفاة: خطوة إنسانية تنقذ مصابي الحروق
مفاجأة بشأن سحب استضافة كأس العالم 2026 من أمريكا.. هل يحدث؟
حوادث

حزن وبكاء .. تشييع جنازة سيدة ونجلها بعد العثور عليهما مقتولين بكفر الشيخ| شاهد

تشييع الجنازة
تشييع الجنازة
محمود زيدان

شيع أهالي العزبة البيضاء بمركز كفر الشيخ، مساء اليوم السبت، جنازة سيدة مسنة ونجلها، بعد أن عثرا عليهما مقتولين داخل مسكنهما، وسط حالة من الحزن الشديد لهول الحادث الذي وقع على الأهالي كالفاجعة.

وسادت حالة من الحزن والبكاء على أقارب السيدة ونجلها، لنا كانا لهما من مكانة بين الأهالي وأنهما كانا يمتازان بالأخلاق الحميدة الفاضلة وحب الخير.

وفي سياق متصل، تكثف مباحث مركز شرطة كفر الشيخ، جهودها بالتنسيق مع فرع الأمن العام، لكشف غموض العثور على جثة سيدة مسنة ونجلها مقتولين داخل منزلهما.

تفاصيل الحادث

كان اللواء إيهاب عطية، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ، تلقى إخطارًا بورود بلاغ لمركز شرطة كفر الشيخ من «هـ.س» 33 تقيم العزبة البيضاء، يفيد العثور على والدتها «ص.س» 60 سنة، ربة منزل، مصابة بجرح في الرقبة و«إيشارب» حول الرقبة، وشقيقها «أ.س» 35 سنة، مصاب بجرح ذبحي بالرقبة وطعني بالظهر من الخلف مقيدين اليدين والأرجل بحبل قماش.

وجه مدير الأمن بتشكيل فريق بحث جنائي تحت إشراف اللواء محمد فوزي، مدير المباحث الجنائية لسرعة كشف غموض الواقعة وضبط مرتكبيها.

حرر رجال الشرطة المحضر رقم 1140 لسنة 2026م، مركز شرطة كفر الشيخ، وأخطرت جهات التحقيق، التي صرحت بدفن الجثتين.

صيام البشرة
هيونداي
طريقة عمل طاجن تورلى بالدجاج
يسرا ومحمد سامى ومها سليم
