حزن وبكاء .. تشييع جنازة سيدة ونجلها بعد العثور عليهما مقتولين بكفر الشيخ| شاهد

شيع أهالي العزبة البيضاء بمركز كفر الشيخ، مساء اليوم السبت، جنازة سيدة مسنة ونجلها، بعد أن عثرا عليهما مقتولين داخل مسكنهما، وسط حالة من الحزن الشديد لهول الحادث الذي وقع على الأهالي كالفاجعة.

وسادت حالة من الحزن والبكاء على أقارب السيدة ونجلها، لنا كانا لهما من مكانة بين الأهالي وأنهما كانا يمتازان بالأخلاق الحميدة الفاضلة وحب الخير.

وفي سياق متصل، تكثف مباحث مركز شرطة كفر الشيخ، جهودها بالتنسيق مع فرع الأمن العام، لكشف غموض العثور على جثة سيدة مسنة ونجلها مقتولين داخل منزلهما.

تفاصيل الحادث

كان اللواء إيهاب عطية، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ، تلقى إخطارًا بورود بلاغ لمركز شرطة كفر الشيخ من «هـ.س» 33 تقيم العزبة البيضاء، يفيد العثور على والدتها «ص.س» 60 سنة، ربة منزل، مصابة بجرح في الرقبة و«إيشارب» حول الرقبة، وشقيقها «أ.س» 35 سنة، مصاب بجرح ذبحي بالرقبة وطعني بالظهر من الخلف مقيدين اليدين والأرجل بحبل قماش.

وجه مدير الأمن بتشكيل فريق بحث جنائي تحت إشراف اللواء محمد فوزي، مدير المباحث الجنائية لسرعة كشف غموض الواقعة وضبط مرتكبيها.

حرر رجال الشرطة المحضر رقم 1140 لسنة 2026م، مركز شرطة كفر الشيخ، وأخطرت جهات التحقيق، التي صرحت بدفن الجثتين.