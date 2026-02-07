قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
النقض: تأجيل الطعن المقدم ضد فوز القائمة الوطنية من أجل مصر لـ 4 إبريل
بعثة الأهلي تغادر فندق الإقامة إلى استاد حسين آيت أحمد لمواجهة شبيبة القبائل بدوري أبطال إفريقيا
أم تحجر على ابنها بمدينة نصر.. تقرير طبي يؤكد إصابته بالفصام وعدم قدرته على إدارة أمواله
رئيس الوزراء يشهد احتفالية طرح ترددات جديدة لشركات المحمول بـ3 مليارات دولار
قلب ولدي عليا حجر.. مسنة الشرقية ابنتها ضربتها بالمقشة وتتوسل للإفراج عنها
صفقة تسليح ضخمة لتايوان تثير توترا جديدا بين واشنطن وبكين
خبير إيراني: طهران ترفض التفاوض مع واشنطن تحت التهديد وفرض العقوبات
مرتضي منصور يكشف عن اسم وموعد برنامجه الجديد على السوشيال ميديا
اعتبارا من الاثنين| الأرصاد تزف بشرى سارة للمواطنين وتحذر من ظاهرة جوية غداً
تفاصيل إنشاء 3 محطات للأرصاد الجوية لإمداد مزارعي الوادي الجديد ببيانات لحظية
برلماني يعلن تأييده لمقترح تقنين التبرع بالجلد بعد الوفاة: خطوة إنسانية تنقذ مصابي الحروق
مفاجأة بشأن سحب استضافة كأس العالم 2026 من أمريكا.. هل يحدث؟
حوادث

أقوال الشهود في قضية استعراض 4 متهمين القوة بعابدين

مصطفي رجب

قررت جهات التحقيق المختصة بالقاهرة، إحالة المتهمين في القضية رقم 8263 لسنة 2025 جنايات قسم عابدين والمقيدة برقم 1255لسنة 2025 كلى وسط القاهرة، للمحاكمة لاستعراضهم القوة واستخدم العنف ضد 4 شباب في منطقة عابدين .

 باستخدام سلاح ابيض

وقال الشاهد الأول: أنه فوجئ بقيام المتهم الأول بالتعدى عليه بالضرب فحدثت إصاباته التي أبانها تقرير قطاع الطب الشرعي، باستخدام سلاح ابيض - مطواة .. والتي تخلف لديه من جرائها عاهة مستديمة يستحيل برؤها.

كما شهد الشاهد الثاني: بقيام المتهم الأول بالتعدى عليه بالضرب محدثاً اصاباته التي ابانت بتقرير مستشفى احمد ماهر التعليمي، باستخدام سلاح ابيض - مطواة.

وشهد الشاهد الثالث : بقيام المتهم الأول بالتعدى عليه بالضرب محدثاً ما به من إصابات، باستخدام اداة. 

 تفاصيل أمر الاحالة 


واتهم أمر الإحالة "ب . ع" و  "ع . ه" و “م . س” و"ك . ا"، أنهم في يوم ٢٨ / ١١ / ٢٠٢٥م - بدائرة قسم “عابدين” حال كونهم من الثاني حتى الرابع تجاوزوا الحصبة عشر عاماً ولم يبلغوا الثمانية عشر عاماً استعرضوا القوة واستخدموا العنف ملوحين به المجنى عليهم مينا حنا فارس، و زياد محمود احمد، و احمد سامى محمد ومينا كامل والمواطنين المتواجدين بمسرح الواقعة قاصدين من ذلك ترويعهم وتخويفهم لفرض السطوة عليهم باعث من الانتقام؛ فاتحدت إرادتهم وأعدوا لذلك العدة مدججين بسلاح ابيض واداة وتوجهوا إلى حيث أيقنوا سلفاً تواجدهم

وتابع أمر الإحالة، أن وطأت أقدامهم مسرح الواقعة حتى لوحوا في وجحهم بالسلاح الأبيض والأداة - تاليين الوصف - مُتَعَدِّين عليهم بالضرب فكان لذلك الفعل شأنه في إلقاء الرعب في نفسهم وتعريض حياتهم وسلامتهم للخطر وتكدير الأمن والسكينة العامة على النحو المبين بالتحقيقات.

كما أحرزوا وحازوا سلاح ابيض، وأداة مطواة قرن غزال - كلمة حديد)؛ مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص؛ دون أن يوجد مسوغ قانوني لحملها أو إحرازها أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية حسبما هو مبين بالتحقيقات.

جهات التحقيق المختصة بالقاهرة إحالة المتهمين العنف ضد 4 شباب

