ضبط 3 متهمين بسرقة سيارة نجار بالإكراه في الإسماعيلية

ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية القبض على 3 متهمين سرقوا سيارة بالإكراه بعد ايهامه بتوصيلهم تم إعادة السيارة المسروقة وتحرير محضر بالواقعة واخطرت النيابة للتحقيق

ضبط 3 متهمين بسرقة سيارة

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات تعليق مدعوم بصورة تم تداوله بأحد الحسابات الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي تضررت خلاله صاحبة الحساب من قيام عدة أشخاص بالاتفاق مع نجل عمها على توصيلهم لأحد الأماكن بنطاق محافظة الإسماعيلية بالسيارة خاصته بمقابل مادى وحال استقلالهم رفقته قاموا بسرقة السيارة وهاتفه المحمول بالإكراه ولاذوا بالفرار بالإسماعيلية. بالفحص تبين أنه بتاريخ 31 يناير المنقض تبلغ لمركز شرطة فايد بالإسماعيلية من نجار – مقيم بدائرة قسم شرطة أول العاشر بالشرقية) بأنه حال استقلال 3 أشخاص "مجهولين" سيارته قام بالتوقف على جانب الطريق لقضاء حاجته وفوجئ بقيامهم بسرقة السيارة وبداخلها هاتفه المحمول ولاذوا بالفرار. أمكن تحديد وضبط مرتكبي الواقعة 3 عاطلين مقيمين بمحافظة السويس وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه ، وأرشدوا عن السيارة، وأضافوا بتخلصهم من الهاتف المحمول. تم إتخاذ الإجراءات القانونية..وتولت النيابة العامة التحقيق.