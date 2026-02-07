متهم في 18واقعة | القبض على مستريح الملابس للنصب على المواطنين في الجمالية

ألقت الأجهزة الأمنية القبض على صاحب محل لتجارة الملابس بمنطقة الجمالية لاتهامه بالنصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بدعوى توظيفها في تجارة الملابس وتحرر محضر بالواقعة واخطرت النيابة للتحقيق وذلك في إطار مكافحة جرائم النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بدعوى توظيفها.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم تقنية المعلومات بقطاع نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قيام (صاحب محل لتجارة الملابس "له معلومات جنائية"– مقيم بدائرة قسم شرطة الجمالية بالقاهرة) بمزاولة نشاط إجرامي تخصص فى النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم من خلال إيهامهم بقدرته على توظيف أموالهم فى مجال تجارة الملابس مقابل أرباح مالية إلا أنه لم يفى بذلك، والترويج لنشاطه الإجرامي عبر وسائل التواصل الاجتماعي. عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الأجهزة المعنية أمكن ضبطه وبحوزته 3 هواتف محمول "بفحصهم تبين احتوائهم على أدلة تؤكد ارتكابه 18 واقعة نصب بذات الأسلوب وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه. تم إتخاذ الإجراءات القانونية.