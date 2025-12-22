محافظ القاهرة: اتخذنا عدة إجراءات للقضاء على ظاهرة إلقاء مخلفات البناء في الشوارع

شهد الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة ، اجتماع مجلس إدارة الهيئة العامة لنظافة وتجميل وإنارة القاهرة لمتابعة أعمال الهيئة، وبحث سبل تطويرها .

وأكد الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة ، على تقديره لكافة العاملين بالهيئة عمال ، ومهندسين ، ومجلس إدارة، ورئيس الهيئة لعملهم بكل إخلاص ، وأمانة في كافة الظروف والأوقات، مشيرًا إلى أن الهيئة تمثل يد المحافظة الرئيسية في إظهار الوجه الحضاري للعاصمة خاصة في ظل المشروعات الكبرى الجارية على أرضها .

وأشار محافظ القاهرة ، إلى أن المحافظة اتخذت عدة اجراءات للقضاء على ظاهرة إلقاء الردش ومخلفات البناء في شوارع القاهرة ومحاورها الرئيسية، مؤكدًا على ضرورة إلقاء الردش ومخلفات البناء في المقلب الرسمى الذي خصصته المحافظة لذلك بجوار الطريق الدائرى الأوسطى بالتعاون مع الشركة الوطنية للطرق، مع فرض عقوبات مشدد على المخالفين ، وزيادة الغرامات على السيارات التي يتم القبض عليها ، ويتم التحفظ عليها بجراحات الهيئة لحين الإفراج عنها، حيث وافق مجلس إدارة الهيئة على فرض غرامة ٢٥ ألف جنيه للسيارة حتى ٢ طن ، و٥٠ ألف جنيه للسيارة من ٢ طن حتى ٥ طن ، و٧٥ ألف جنيه للسيارة من ٥ طن حتى ١٠ طن ، و١٠٠ ألف جنيه للسيارة أكثر من ١٠ طن أو خلاطة الخرسانة أو أي معدة، مع تحميل مصاريف الارضية على صاحب السيارة بواقع أرضية يومية .

وطالب محافظ القاهرة ، بوضع خطة عاجلة لرفع كفاءة المحاور الجديدة التى أقامتها الدولة ومنع القاء الردش بها ، مشيرًا إلى أنه لن يتم السماح للمخالفين بتشويه هذا الوجه الحضاري لشبكة الطرق والمحاور التى قامت الدولة بصرف مبالغ ضخمة من أجل انشائها لرفع جودة الحياة المقدمة للمواطنين .

وطالب محافظ القاهرة ، بالعمل على زيادة التشجير ، والمسطحات الخضراء بأحياء العاصمة، مع اختيار أشجار كثيفة الخضرة قليلة استهلاك المياه ، كما شدد على رفع كفاءة كافة أعمدة الإنارة الجمالية فى القاهرة خاصة بمنطقة الكورنيش ووسط المدينة .

كما طالب محافظ القاهرة، برفع كفاءة ما يقارب ٢٥٠ إشارة مرور بالقاهرة لتحقيق السيولة المرورية بالعاصمة.

وتم خلال الاجتماع اعتماد الحساب الختامي للهيئة للعام المالي ٢٠٢٤-٢٠٢٥ ، كما ناقش الاجتماع مشروع موازنة الهيئة للعام المالى ٢٠٢٥ - ٢٠٢٦ ، والاطار الموازني لثلاثة أعوام قادمة .