اللجنة المؤقتة بالإسماعيلي تتراجع عن الرحيل.. وتطورات بملف الاستثمار

تراجعت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الإسماعيلي عن قرار رحيلها، بعد تطورات جديدة تتعلق بملف الاستثمار في نشاط كرة القدم، وعودة المفاوضات مرة أخرى بشأن الشراكة في شركة النادي الإسماعيلي لكرة القدم.

اجتماع رسمي وطلب العدول عن الاستقالات

عقد أعضاء اللجنة المؤقتة اجتماعًا اليوم ضم كلًا من محمد رائف وعلي الأسود ومصطفى أميرو، حيث قرروا مخاطبة الجهة الإدارية ووزارة الشباب والرياضة رسميًا، من أجل العدول عن الاستقالات التي سبق تقديمها، والاستمرار في أداء مهامهم داخل اللجنة خلال الفترة الحالية.



تعديل صفة علي الأسود داخل اللجنة

وشهد الاجتماع أيضًا إجراء تعديل تنظيمي داخل اللجنة، حيث تم الاتفاق على تعديل صفة علي الأسود ليصبح مستشارًا للمجلس بدلًا من منصبه السابق، ضمن خطة إعادة ترتيب الأدوار والمسؤوليات في المرحلة المقبلة.



استكمال تشكيل اللجنة وإعادة توزيع المسؤوليات



وفي إطار معالجة الفراغ الإداري داخل النادي، تم التنسيق مع وزارة الشباب والرياضة للانتهاء من إجراءات استكمال تشكيل اللجنة وإعادة توزيع المهام، خاصة مع خلو عدد من المناصب الأساسية، وعلى رأسها رئيس اللجنة ونائب الرئيس وأمين الصندوق.



استمرار مفاوضات الاستثمار في كرة القدم

وأكدت اللجنة في بيانها أن المفاوضات الخاصة بالاستثمار في نشاط كرة القدم لا تزال مستمرة، وذلك من خلال الدخول في شراكة داخل شركة النادي الإسماعيلي لكرة القدم، بما يضمن توفير موارد مالية جديدة تساعد النادي على تجاوز أزماته الحالية.



دعم كامل للفريق والجهاز الفني

واختتمت اللجنة بالتأكيد على تقديم الدعم المالي والمعنوي الكامل للفريق الأول لكرة القدم والجهاز الفني، بقيادة الكابتن طارق العشري، من أجل استمرار الاستقرار الفني ومحاولة تحسين نتائج الفريق خلال الفترة المقبلة



