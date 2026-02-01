طارق العشري: لن أتخلى عن نادي الإسماعيلي في هذا الوقت الصعب ومستعد “أشتغل ببلاش”

أكد طارق العشري، المدير الفني لنادي الإسماعيلي، استمراره في قيادة الفريق فنيًا خلال الفترة الحالية، وذلك رغم استقالة اللجنة المؤقتة التي كانت تدير النادي، مشددًا على أن التخلي عن الدراويش في هذا التوقيت أمر غير وارد.

وقال العشري، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج ستاد المحور الذي يقدمه الإعلامي خالد الغندور، إن الإسماعيلي نادٍ كبير يمر بظروف صعبة للغاية، معربًا عن أمله في استقرار الأوضاع الإدارية خلال الفترة المقبلة بما يخدم مصلحة الفريق.

وأضاف المدير الفني أن الأمل لا يزال موجودًا بشكل واقعي من أجل الهروب من منطقة الهبوط، موضحًا أن هناك محاولات جادة لفك القيد خلال الأيام الجارية، والتعاقد مع صفقات جديدة قادرة على دعم الفريق.

وواصل العشري تصريحاته بالتأكيد على أن الصورة حتى الآن غير محسومة فيما يخص أزمة القيد، لكنها تسير في اتجاه إيجابي مع استمرار الجهود المبذولة لحلها.

واختتم، أتمنى أن يلتف الجميع خلف نادي الإسماعيلي ولو هشتغل ببلاش معنديش مشكلة.