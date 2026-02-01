قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تشويه سمعة صادراتنا الزراعية.. نشأت الديهي يطالب بمحاسبة مروجي شائعة استيراد التمور من إسرائيل
عمرو سعد يكشف السبب الحقيقي لاعتزاله الأعمال الدرامية
رئيس شعبة الدخان باتحاد الصناعات يكشف عن سبب ارتفاع أسعار السجائر
عمرو سعد يتحدى: مسلسلي هو الأعلى قيمة تسويقية في مصر والوطن العربي
الزمالك يهزم المصري2-1 ويتصدر مجموعته في الكونفدرالية
اللجنة المصرية بغزة: سيتم افتتاح مدارس في وسط القطاع قريبًا
شبهة احتكار.. لميس الحديدي تطالب بالتحقيق في رفع أسعار الهواتف المحمولة
كلمة شيخ الأزهر بمؤتمر استثمار الخطاب الديني وأثره على تعزيز حقوق المرأة
لم يؤخذ رأينا.. نقيب الأطباء يرفض مشروع قانون تنظيم العمل في المستشفيات الجامعية
بعد موجة تقلبات عنيفة.. استقرار أسعار الذهب في مصر ختام التعاملات
الحبس سنة عقوبة تزوير الكود التعريفي للمعتمر.. طبقا للقانون
الكونفدرالية الأفريقية | عدي الدباغ يعيد تقدم الزمالك أمام المصري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

طارق العشري: لن أتخلى عن نادي الإسماعيلي في هذا الوقت الصعب ومستعد "أشتغل ببلاش"

طارق العشري
طارق العشري
ياسمين تيسير

أكد طارق العشري، المدير الفني لنادي الإسماعيلي، استمراره في قيادة الفريق فنيًا خلال الفترة الحالية، وذلك رغم استقالة اللجنة المؤقتة التي كانت تدير النادي، مشددًا على أن التخلي عن الدراويش في هذا التوقيت أمر غير وارد.

وقال العشري، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج ستاد المحور الذي يقدمه الإعلامي خالد الغندور، إن الإسماعيلي نادٍ كبير يمر بظروف صعبة للغاية، معربًا عن أمله في استقرار الأوضاع الإدارية خلال الفترة المقبلة بما يخدم مصلحة الفريق.

وأضاف المدير الفني أن الأمل لا يزال موجودًا بشكل واقعي من أجل الهروب من منطقة الهبوط، موضحًا أن هناك محاولات جادة لفك القيد خلال الأيام الجارية، والتعاقد مع صفقات جديدة قادرة على دعم الفريق.

وواصل العشري تصريحاته بالتأكيد على أن الصورة حتى الآن غير محسومة فيما يخص أزمة القيد، لكنها تسير في اتجاه إيجابي مع استمرار الجهود المبذولة لحلها.

واختتم، أتمنى أن يلتف الجميع خلف نادي الإسماعيلي ولو هشتغل ببلاش معنديش مشكلة.

الاسماعيلي طارق العشري نادي الاسماعيلي

