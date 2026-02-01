شوط أول إيجابي بين باريس سان جيرمان وستراسبورج بالدوري الفرنسي

انتهى الشوط الأول من مباراة باريس سان جيرمان وستراسبورج، بالتعادل الإيجابي 1-1 بين الفريقين، في المباراة التي تجمع بينهما، في إطار الجولة العشرين من بطولة الدوري الفرنسي.

أضاع فريق ستراسبورج ركلة جزاء في الدقيقة 20 عن طريق خواكين بانتيشيلي.

فيما سجل سيني مايولو الهدف الأول لباريس في الدقيقة 22.

فيما تعادل ستراسبورج عن طريق جيلا دوي في الدقيقة 27.

تشكيل باريس سان جيرمان كالتالي:

حراسة المرمى: ماتفي سافونوف

خط الدفاع: أشرف حكيمي – ماركينيوس – باتشو – نونو مينديز

خط الوسط: جواو نيفيز – زاير إيمري – فيتينيا

خط الهجوم: مباي – مايولو – برادلي باركولا.

ويحتل فريق باريس سان جيرمان وصافة جدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 45 نقطة، بفارق نقطة واحدة عن لانس المتصدر، بينما يأتي ستراسبورج في المركز السابع برصيد 30 نقطة