إصابة كفاراتسخيليا تُبعده عن باريس سان جيرمان أسبوعين

تلقى فريق باريس سان جيرمان ضربة مؤثرة بعد تأكد غياب الجناح الجورجي خفيتشا كفاراتسخيليا لمدة تصل إلى أسبوعين، إثر الإصابة التي تعرض لها خلال مواجهة فريقه أمام نيوكاسل يونايتد.

وأصيب كفاراتسخيليا على مستوى الكاحل خلال أحداث اللقاء، ما أجبره على عدم استكمال المباراة، قبل أن يخضع لفحوصات طبية أثبتت معاناته من التواء، دون وجود كسر، ليقرر الجهاز الطبي منحه فترة راحة وبرنامجًا علاجيًا قبل العودة للمشاركة الجماعية.

ويُعد كفاراتسخيليا أحد الركائز الأساسية في صفوف الفريق الباريسي، ويأتي غيابه في توقيت حساس مع ازدحام جدول المباريات، ما يضع الجهاز الفني أمام خيارات محدودة لتعويض غيابه خلال الفترة المقبلة.