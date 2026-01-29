بهدف قاتل.. سموحة يهزم إنبي بهدفين مقابل هدف في بطولة الدوري المصري

نجح فريق سموحة، في إحراز هدف قاتل في الوقت الضائع أمام فريق إنبي، وذلك ضمن منافسات بطولة الدوري المصري.

وتقدم سموحة علي إنبي في الدقيقة 19 من عمر الشوط الأول عن طريق خالد الغندورـ قبل أن يتعادل يوسف أوبابا لانبي في الدقيقة 24.

وفي الدقيقة الثانية من الوقت بدل ضائع أحرز سمير فكري هدف سموحة القاتل ليحرز سموحه ثلاثة نقاط غالية.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد سموحه لـ 22 نقطة في المركز السابع في ترتيب جدول الدوري بينما توقف رصيد إنبي عند 19 نقطة في المركز التاسع.

وأعلن الجهاز الفني لفريق إنبي، بقيادة حمزة الجمل، التشكيل الرسمي الذي يخوض به مواجهة سموحة، المقرر إقامتها على ملعب بتروسبورت، ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة من بطولة الدوري الممتاز.

ويقود محمد حتحوت الخط الأمامي للفريق البترولي، في محاولة لقيادة إنبي لتحقيق نتيجة إيجابية أمام سموحة.

وجاء تشكيل إنبي على النحو التالي:

حراسة المرمى:

عبد الرحمن سمير

خط الدفاع:

محمد حمدي – أحمد كالوشا – أحمد صبيحة – حازم تمساح

خط الوسط:

زياد كمال – أحمد العجوز – علي محمود – بوديان أوسينو

خط الهجوم:

محمد حتحوت – يوسف أوبابا

دكة البدلاء:

رضا السيد، مروان داود، هشام عادل، رفيق كابو، أحمد زكي، أحمد كفتة، علي إيهاب، سيد سعيد، حامد عبد الله.

ويأمل إنبي في استغلال عاملي الأرض والتركيز الفني لتحقيق الفوز ومواصلة التقدم في جدول ترتيب الدوري خلال المرحلة الحالية من المسابقة.