محمد أبو ليلة يكشف حقيقة خلافه مع إسلام صابر: الأزمة انتهت بالتصالح وسوء الفهم كان السبب

كشف القارئ محمد أبو ليلة تفاصيل الخلاف الذي نشب بينه وبين زميله إسلام صابر، موضحًا أن الأزمة تعود إلى نحو عامين بسبب بعض الخلافات المهنية، مؤكدًا أن الأمور تم احتواؤها وانتهت بالتصالح منذ سبعة أشهر، وذلك بفضل الله وحسن النوايا المتبادلة بين الطرفين.

ذكر محل إقامته

وأوضح أبو ليلة خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهال طايل في برنامج تفاصيل مع نهال المذاع على قناة صدى البلد 2 أن سبب انفعاله في إحدى الوقائع كان ناتجًا عن خطأ في ذكر محل إقامته بأحد الفيديوهات، حيث تم الإشارة إلى «عزبة عبد الحليم هاشم» بدلًا من «شبلنجة – بنها – القليوبية»، كما هو مدوّن بشكل صحيح في الكارت الخاص به.

وأشار إلى أن هذا الخطأ تسبب في غضبه، خاصة أنه كان يعلم بوجود توتر سابق في العلاقة، ما زاد من حدة الموقف وقتها، لافتًا إلى أن سوء الفهم لعب دورًا كبيرًا في تفاقم الأزمة.

التوتر وتغذّي الفتن

وأضاف أن هناك بعض الأطراف التي تسعى لإشعال الخلافات بين الزملاء من خلال تداول مقاطع فيديو تبرز التوتر وتغذّي الفتن، مؤكدًا في الوقت ذاته رفضه الإفصاح عن اسم الشخص الذي قام بنشر الفيديو، حرصًا على كرامة الجميع واحترامًا لأخلاقيات المهنة.