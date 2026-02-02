قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الذهب يهبط بأكثر من 3% والفضة تتراجع 5% عالميا
متحدث الأوقاف: تحديد وقت أو آيات لصلاة التراويح مخالف للمنطق
تحويل النشاط السكني إلى تجاري.. حالات إنهاء العلاقة بين المالك والمستأجر
المكسيك تتحدى الضغوط الأمريكية وتتعهد بإرسال مساعدات عاجلة إلى كوبا
إزالة العقار المائل في المحلة.. ومحافظ الغربية يقطع زيارته للقاهرة
هل يجوز التصرف في البضائع المعفاة جمركيا؟.. القانون يجيب
طقس اليوم.. الأرصاد تحذر من رياح مثيرة للأتربة وانخفاض بالرؤية الأفقية
وفاة نجل شقيق محمد حسين طنطاوي
الرورو المصري الإيطالي.. ممر أخضر يفتح أبواب أوروبا أمام الصادرات المصرية
فصل الكهرباء عن هذه المناطق بكفر الشيخ.. الأماكن والمواعيد
تحركات دبلوماسية مكثفة.. إدارة ترامب منفتحة على مفاوضات مع إيران واجتماع محتمل في أنقرة
متحدث الصحة: دليل إرشادي جديد ينظم خدمات العلاج على نفقة الدولة
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أضا: انقذوا الإسماعيلي.. لو هبط لن يصعد مرة أخرى

الإسماعيلي
الإسماعيلي
رباب الهواري

وجّه الإعلامي محمد طارق أضا رسالة قوية بشأن الأوضاع التي يعيشها نادي الإسماعيلي، متسائلًا عن غياب الدور المنتظر من اللاعبين الذين صنع النادي أسماءهم وكان له فضل كبير في مسيرتهم الكروية.

أكد أضا، خلال برنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، أن الإسماعيلي قدّم الكثير لعدد كبير من اللاعبين، مشددًا على أن الوقت الحالي يتطلب تدخلهم لدعم ناديهم، دون مطالبتهم بدفع أموال من جيوبهم، وإنما بالمساهمة بأفكار ومبادرات تسويقية أو إعلانية يمكن أن تدر دخلًا يساعد في تخفيف الأزمة المالية الخانقة.

أوضح أن الوضع الحالي مؤلم لكل محبي النادي، في ظل تراكم الديون التي وصلت إلى ما يعادل قيمة صفقتين في أندية أخرى، معتبرًا أن ما يحدث للإسماعيلي أمر غير مقبول.

أضاف أضا، أن جماهير الدراويش تعيش حالة من الحزن اليومي على حال ناديها، محذرًا من أن هبوط الإسماعيلي إلى الدرجة الثانية قد يكون ضربة قاصمة، إذ قد لا يتمكن من العودة مجددًا، مؤكدًا أن استمراره خارج الدوري الممتاز لفترة طويلة قد تصل إلى 30 عامًا.

وتساءل محمد طارق أضا عن المسؤول عن إفراغ النادي من موارده وتركه يواجه هذا المصير، مشيرًا إلى أن النداءات تتكرر يوميًا دون استجابة واضحة، مؤكدًا أن هبوط الإسماعيلي لن يكون خسارة على النادي فقط، بل على الكرة المصرية بالكامل، باعتباره فريقًا صاحب تاريخ وجماهير كبيرة.

اختتم أضا حديثه بتمنياته بتدخل عاجل من كبار اللاعبين الذين كان للإسماعيلي فضل عليهم، مشددًا على أن النادي صنعهم ومن خيره لحم أكتافهم، مطالبًا بوقفة حقيقية قبل فوات الأوان.

سعر الذهب

عيار 21 يفقد 800 جنيه.. مفاجأة في سعر الذهب الآن بعد القفزة الأخيرة

الفريق محمد عباس حلمي

عقوبات مشددة للتخلف عن التجنيد.. دفاع النواب توافق على تعديلات قانون الخدمة العسكرية والوطنية

أسعار السجائر اليوم كليوترا وبوكس بعد قرار الزيادة الجديدة للمستوردة

أسعار السجائر اليوم كليوبترا وبوكس بعد قرار الزيادة الجديدة للمستوردة

أسعار السجائر- صورة أرشيفية

اعتبارًا من غدا الاثنين .. زيادات جديدة على أسعار السجائر حتى 7 جنيهات

رسميًا.. زيادة أسعار السجائر الأجنبي بدءًا من الغد والعلبة تصل 111 جنيهًا

قرار رسمي| زيادة أسعار السجائر الأجنبي بدءًا من الغد.. إليك القائمة الجديدة

وفاة البلوجر أحمد مصطفى

سبب صادم وراء وفاة البلوجر أحمد مصطفى.. كل ما تود معرفته

البلوجر احمد مصطفى

رسالة وداع.. أخر كلمات الطبيب أحمد مصطفى البراجة قبل رحيله

النقيب الشهيد عمر معاني ..

خلال تأدية واجبه الوطني.. استشهاد معاون مباحث مركز الحامول بكفر الشيخ

النائب عاطف مغاوري

الإيجار القديم.. لأول مرة إعادة النظر في قانون تم إصداره لمصلحة المواطن

ذوي الأعاقة

القومي لذوي الإعاقة يعلن تفاصيل الدورة الثالثة لمسابقة الأسرة المثالية

عمرو محمود

بطل الفروسية: دعم أسرتي صنع بطولتي.. ومصافحة الرئيس السيسي لحظة لا تنسى

بالصور

بتعمل عظمة.. إشادات واسعة بأداء دينا الشربيني في إعلان مسلسل اتنين غيرنا

دينا الشربيني
دينا الشربيني
دينا الشربيني

لـ رمضان ..5 أنواع شوربة على مائدتك غنية بالفيتامينات

لـ رمضان 5 أنواع شوربة على مائدتك غنية بالفيتامينات
لـ رمضان 5 أنواع شوربة على مائدتك غنية بالفيتامينات
لـ رمضان 5 أنواع شوربة على مائدتك غنية بالفيتامينات

لعشاء لذيذ..طريقة كرات دجاج بالمشروم الكريمي

كرات دجاج بالمشروم الكريمي.
كرات دجاج بالمشروم الكريمي.
كرات دجاج بالمشروم الكريمي.

رمضان 2026 .. طرح البوسترات الفردية من مسلسل "النص الثانى"

أحمد أمين
أحمد أمين
أحمد أمين

غادة عبد الرازق

غادة عبد الرازق: متصالحة مع سني الحقيقي وقررت العزلة بعد ما اتأذيت .. فيديو

مسلم

قلبي اللي مابيهداش.. مسلم يطرح الأغنية العاشرة من ألبومه الجديد

د. هشام فريد ـ الأمين العام لائتلاف الجاليات المصريه فى اوروبا

د. هشام فريد يكتب: مغازله إنجلترا وأوروبا للصين .. خوفا من التقارب الأميركى الروسى

د.عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: ويتخذ منكم شهداء

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: طريق العودة

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: معرض القاهرة للكتاب.. حين تتحول الثقافة إلى حياة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: عالم على الحافة

