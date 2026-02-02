أضا: انقذوا الإسماعيلي.. لو هبط لن يصعد مرة أخرى

وجّه الإعلامي محمد طارق أضا رسالة قوية بشأن الأوضاع التي يعيشها نادي الإسماعيلي، متسائلًا عن غياب الدور المنتظر من اللاعبين الذين صنع النادي أسماءهم وكان له فضل كبير في مسيرتهم الكروية.

أكد أضا، خلال برنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، أن الإسماعيلي قدّم الكثير لعدد كبير من اللاعبين، مشددًا على أن الوقت الحالي يتطلب تدخلهم لدعم ناديهم، دون مطالبتهم بدفع أموال من جيوبهم، وإنما بالمساهمة بأفكار ومبادرات تسويقية أو إعلانية يمكن أن تدر دخلًا يساعد في تخفيف الأزمة المالية الخانقة.

أوضح أن الوضع الحالي مؤلم لكل محبي النادي، في ظل تراكم الديون التي وصلت إلى ما يعادل قيمة صفقتين في أندية أخرى، معتبرًا أن ما يحدث للإسماعيلي أمر غير مقبول.

أضاف أضا، أن جماهير الدراويش تعيش حالة من الحزن اليومي على حال ناديها، محذرًا من أن هبوط الإسماعيلي إلى الدرجة الثانية قد يكون ضربة قاصمة، إذ قد لا يتمكن من العودة مجددًا، مؤكدًا أن استمراره خارج الدوري الممتاز لفترة طويلة قد تصل إلى 30 عامًا.

وتساءل محمد طارق أضا عن المسؤول عن إفراغ النادي من موارده وتركه يواجه هذا المصير، مشيرًا إلى أن النداءات تتكرر يوميًا دون استجابة واضحة، مؤكدًا أن هبوط الإسماعيلي لن يكون خسارة على النادي فقط، بل على الكرة المصرية بالكامل، باعتباره فريقًا صاحب تاريخ وجماهير كبيرة.

اختتم أضا حديثه بتمنياته بتدخل عاجل من كبار اللاعبين الذين كان للإسماعيلي فضل عليهم، مشددًا على أن النادي صنعهم ومن خيره لحم أكتافهم، مطالبًا بوقفة حقيقية قبل فوات الأوان.