حفيظ دراجي يطالب الكاف بالتحقيق في تصريحات رئيس الاتحاد السنغالي
وسط غضب شعبي متصاعد.. ترامب يتجاهل تداعيات إطلاق النار في مينيابوليس
بعد تهديدات ترامب.. كارني يعلن أن كندا لا تعتزم إبرام اتفاقية تجارة حرة مع الصين
الطماطم من 6 جنيهات.. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الاثنين
بعد تحذيرات الزراعة.. عقوبة الترويج لصفحات وهمية لبيع المنتجات عبر الإنترنت
صاعقة تضرب تجمعا مؤيدا لبولسونارو في برازيليا وتصيب 89 شخصا
لن ننساك.. الأهلي يحيي ذكرى وفاة العامري فاروق
طقس مضطرب وتحذيرات عاجلة.. الأرصاد تدق ناقوس الخطر اليوم
300 مليون دولار.. الكاف يكشف عائدات آخر 3 نسخ لبطولة كأس أمم إفريقيا
وكالة الأونروا تعلن اشتعال النيران بمقرها المدمر في القدس الشرقية
صراعات مفتوحة في ختام الجولة 18 بدوري روشن.. النصر في اختبار مختلف أمام التعاون.. الاتحاد يبحث عن طوق النجاة.. ومعركة خاصة فى القاع
احذر.. زراعة الأرز في غير المساحات المقررة له تعرضك للحبس 6 أشهر
رياضة

مدرب الإسماعيلي السابق: إمام عاشور وتريزيجيه الأفضل في مصر.. وبيراميدز الأقرب للتتويج بالدوري

إمام عاشور
إمام عاشور
عبدالله هشام

أعرب حمدي ميلود، المدير الفني السابق لنادي الإسماعيلي، عن إحباطه الشديد من نتائج منتخب مصر في بطولة كأس الأمم الإفريقية، مؤكدًا أن الفراعنة لم يقدموا المستوى الحقيقي الذي يمتلكونه، رغم وجود عناصر مميزة وقادرة على الظهور بشكل أفضل.

وقال ميلود، خلال تصريحاته ببرنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة عبر قناة "cbc"، إن منتخب مصر يضم لاعبين على مستوى عالٍ، لكنهم لم يظهروا بكامل إمكانياتهم خلال البطولة، مشيرًا إلى أن بعض اللقطات الفردية، مثل تألق إمام عاشور مع الأهلي أمام يانج أفريكانز وتمريرته المميزة لتريزيجيه، جعلته يشعر بالندم على خروج المنتخب من المنافسات.

وأكد المدير الفني السابق أن منتخب مصر يمتلك المقومات التي تؤهله للمنافسة على اللقب، مشددًا على أن طموحات الكرة المصرية يجب ألا تقل عن المركزين الأول أو الثاني في أمم إفريقيا، وليس الاكتفاء بالمركز الرابع، لافتًا إلى أنه كان يشجع مصر بكل قوة، رغم حبه الكبير لبلده الجزائر وشعبها.

وأشاد ميلود بإمام عاشور، معتبرًا إياه أفضل لاعب في مصر خلال الفترة الحالية، كما أكد أن محمود حسن تريزيجيه عندما يكون في كامل مستواه، يُعد من أبرز اللاعبين القادرين على صناعة الفارق.

وتحدث عن المنافسة المحلية، موضحًا أن بيراميدز يتميز بالروح الجماعية والتوازن بين الدفاع والهجوم، في حين يمتلك الأهلي لاعبين أصحاب مهارات فردية عالية قادرين على حسم المباريات في أي وقت وتغيير النتائج.

وأشار ميلود إلى أن العديد من لاعبي الدوري المصري يمتلكون القدرة على الاحتراف الأوروبي، إلا أن الأندية الأوروبية لا تُقبل عليهم بسبب غياب الانضباط خارج الملعب، مؤكدًا أن الاحتراف يتطلب تغيير نمط الحياة، مثل الالتزام بالنوم المبكر وعدم السهر حتى ساعات متأخرة من الليل.

وأضاف أن إمام عاشور وتريزيجيه يمتلكان بالفعل إمكانيات تؤهلهما للعب في أوروبا، لكن ذلك يتطلب التزامًا أكبر بما وصفه بـ«التدريب غير المرئي»، والاهتمام بنمط الحياة الاحترافية.

واختتم ميلود تصريحاته بالتأكيد على أن الأهلي والزمالك والإسماعيلي هم أصحاب القاعدة الجماهيرية الأكبر في مصر، متوقعًا حدوث مفاجأة في سباق لقب الدوري المصري هذا الموسم، مشيرًا إلى أن بيراميدز وسيراميكا قادران على قلب الموازين، مع ترجيحه كفة بيراميدز ليكون الأقرب لتحقيق اللقب.

الإسماعيلي إمام عاشور تريزيجيه بيراميدز الأهلي

