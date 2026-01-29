قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
نقابة المهن التمثيلية: نقل الفنان محيي إسماعيل إلى دار إقامة كبار الفنانين
20 % من نفط العالم تحت التهديد.. مناورات إيرانية بالذخيرة الحية في مضيق هرمز
وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يتفقون على إضافة الحرس الثوري الإيراني لقائمة المنظمات الإرهابية
محافظة القدس: سياسة إسرائيلية لسلب الأراضي ومصادرة الجغرافيا الفلسطينية
علي جمعة يوضح سر استغفار النبي ﷺ رغم مغفرة ذنبه
ستخضع لعملية جراحية.. نقابة المهن التمثيلية تطمئن الجمهور على الحالة الصحية لـ سوسن بدر
عيار 21 يقفز 1500 جنيه.. الذهب يخرج عن السيطرة ويسجل أعلى سعر في تاريخه
سوسن تتعرض للكسر في ساقها.. خاص
هدم مقرات الأونروا تصعيد غير مسبوق.. تحذيرات قرب الاحتلال تطبيق خطة تهدف إلى شطر الضفة | الأوضاع بالقطاع
بدون إمام عاشور.. وصول بعثة الأهلي إلى تنزانيا استعدادا لمواجهة يانج أفريكانز
برلماني: إعادة فتح معبر رفح خطوة إنسانية تؤكد ثقل مصر الإقليمي
قبل الشهر الكريم.. قائمة أسعار ياميش رمضان 2026
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

طارق العشري يعلن قائمة الإسماعيلي لمواجهة مودرن سبورت بـ الدوري

النادي الإسماعيلي
النادي الإسماعيلي
يسري غازي

أعلن طارق العشري المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي قائمته لمواجهة مودرن سبورت، ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

قائمة الإسماعيلي لمواجهة مودرن سبورت
حراسة المرمى: أحمد عادل عبد المنعم – عبد الرحمن محروس
خط الدفاع: محمد عمار – محمد نصر – عبد الله محمد – عبد الكريم مصطفى – إبراهيم النجاوي – محمد إيهاب – حسن منصور
خط الوسط: محمد حسن – محمد كونتا – علي الملواني – محمد عبد السميع – عبد الرحمن كتكوت – إريك تراوري – محمد خطاري – محمد وجدي – محمود أوتاكا
خط الهجوم: نادر فرج – أنور عبد السلام – حسن صابر

ويحتل الإسماعيلي المركز العشرين في جدول ترتيب الدوري برصيد 10 نقاط، جمعها من 14 مباراة، حقق خلالها الفوز في 3 مواجهات، وتعادل في مباراة واحدة، بينما تلقى 10 هزائم، وسجل لاعبوه 8 أهداف واستقبلت شباكه 18 هدفًا.

الإسماعيلي طارق العشري مودرن سبورت الدوري أحمد عبدالمنعم

