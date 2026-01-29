طارق العشري يعلن قائمة الإسماعيلي لمواجهة مودرن سبورت بـ الدوري

أعلن طارق العشري المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي قائمته لمواجهة مودرن سبورت، ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

قائمة الإسماعيلي لمواجهة مودرن سبورت

حراسة المرمى: أحمد عادل عبد المنعم – عبد الرحمن محروس

خط الدفاع: محمد عمار – محمد نصر – عبد الله محمد – عبد الكريم مصطفى – إبراهيم النجاوي – محمد إيهاب – حسن منصور

خط الوسط: محمد حسن – محمد كونتا – علي الملواني – محمد عبد السميع – عبد الرحمن كتكوت – إريك تراوري – محمد خطاري – محمد وجدي – محمود أوتاكا

خط الهجوم: نادر فرج – أنور عبد السلام – حسن صابر

ويحتل الإسماعيلي المركز العشرين في جدول ترتيب الدوري برصيد 10 نقاط، جمعها من 14 مباراة، حقق خلالها الفوز في 3 مواجهات، وتعادل في مباراة واحدة، بينما تلقى 10 هزائم، وسجل لاعبوه 8 أهداف واستقبلت شباكه 18 هدفًا.