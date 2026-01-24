قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إنقاذ حياة شابة بجراحة زراعة كبد طارئة بمعهد الكبد القومي بجامعة المنوفية
نتنياهو يرفض طلبًا أمريكيًا لمشاركة هرتسوج حضور مراسم مجلس السلام لغزة في دافوس
سلوت يكشف سر خسارة ليفربول من بورنموث.. تفاصيل
تكريم بابي جاي .. شوط أول سلبي بين ريال مدريد وفياريال بالدروي الإسباني
من 100 إلى 50 ألف جنيه.. البرلمان يحسم الحد الأدنى لغرامة سرقة التيار الكهربائي| تفاصيل
بيراميدز يتعادل سلبيا مع نهضة بركان في دوري أبطال أفريقيا
فك حظر الهواتف .. خبير أمن سيبراني محذرا المواطنين: نصب
لنقل سجناء داعش إلى العراق.. الدفاع السورية تمدد وقف إطلاق النار 15 يوما
سعر الذهب اليوم السبت تحديث شامل لعيار 21 بالمصنعية والدمغة
تفاصيل زيادة البنك المركزي مستهدفات أذون وسندات الخزانة 17 مليار جنيه في أسبوع
سداد رسوم ورفع مستندات.. لجنة استرداد أراضي الدولة تكشف مزايا المنصة الرقمية
طارق العشري مديرًا فنيًا للإسماعيلي
طارق العشري مديرًا فنيًا للإسماعيلي

حسام الحارتي

أعلن مجلس إدارة النادي الإسماعيلي  التعاقد مع طارق العشري ليتولي القيادة الفنية للفريق خلفاً  للجزائري ميلود حمدي، وقدم مجلس الإدارة  التمنيات بالتوفيق للكابتن مؤكدًا تقديم كافة أوجه الدعم والمساندة اللازمة، وتوفير المناخ المناسب لتحقيق الاستقرار الفني وعودة الفريق إلى مكانته الطبيعية التي تليق بتاريخ واسم النادي الإسماعيلي.

وأعلن نادي الإسماعيلي اليوم السبت عن إنهاء التعاقد مع المدرب الجزائري ميلود حمدي من منصب المدير الفني للفريق الأول.

وجاء رحيل المدرب الجزائري، بالتراضي بين الطرفين، في إطار إجراءات يسعى النادي من خلالها لتحقيق مصلحة وطموحات جماهيره.

وأوضحت اللجنة المؤقتة للنادي في بيان رسمي أنه تم فسخ التعاقد مع حمدي بالتراضي، مع تكليف الجهاز المعاون بتسيير شؤون الفريق مؤقتًا إلى حين الإعلان عن المدير الفني الجديد، المقرر الإعلان عنه خلال الساعات المقبلة.

ويأتي هذا القرار بعد أن تقدم ميلود حمدي باستقالته عقب مباراة الفريق الأخيرة أمام المقاولون العرب، والتي انتهت بخسارة الإسماعيلي بهدفين مقابل هدف على استاد الإسماعيلية، ما دفع الإدارة إلى التوصل إلى هذا الاتفاق لإنهاء العلاقة بشكل ودي.

النادي الإسماعيلي الإسماعيلي نادي الإسماعيلي طارق العشري

