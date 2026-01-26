إبراهيم عبد الخالق: الإسماعيلي يعيش ظروفا مشابهة للزمالك



أكد إبراهيم عبد الخالق، نجم الزمالك السابق، أن نادي الإسماعيلي يمر بظروف متشابهة إلى حد كبير مع ما يعيشه الزمالك في الوقت الحالي، معربًا عن أمنياته بتتويج الأندية المصرية بمختلف البطولات القارية.



وقال عبد الخالق، خلال لقائه مع الإعلامي محمد طارق أضا في برنامج «الماتش» المذاع على قناة «صدى البلد»، إن تصنيف الدوري المصري في المركز الـ16 عالميًا والثاني عربيًا جاء «صادمًا» بالنسبة له، موضحًا: «في ظل هذا المستوى الفني المتراجع نحصل على تصنيف متقدم، فكيف كان سيكون التصنيف لو كنا في فترات أبو تريكة وبركات؟».



وأشار إلى أن هذا التصنيف يعود بالأساس إلى المشاركة القوية للأندية المصرية في البطولات الأفريقية، قائلًا: «بيراميدز توّج بدوري أبطال أفريقيا والسوبر وشارك في بطولة الإنتركونتيننتال، والأهلي كان حاضرًا بقوة الموسم الماضي، والزمالك ينافس في الكونفدرالية».



وأعرب عبد الخالق عن تمنياته بتتويج الفرق المصرية بالبطولات القارية، مؤكدًا أن بيراميدز يمتلك كل المقومات التي تؤهله لحصد الألقاب، مشيرًا إلى أن قلة جماهيره تُعد ميزة لا عيبًا، لأنها تقلل الضغوط على اللاعبين.

وتحدث نجم الزمالك السابق عن وضع الإسماعيلي، قائلًا: «نفس المشكلة الموجودة في الإسماعيلي هي نفسها التي يعاني منها الزمالك، لعبت في الدراويش موسمين وهو من أقوى الأندية في مصر، وجماهيره عاشقة للكيان بشكل غير طبيعي، وتبكي دمًا على أوضاع الفريق».



وانتقد عبد الخالق استمرار المدرب ميلود حمدي مع الإسماعيلي لفترة طويلة، مؤكدًا أنه لم يقدم المستوى المأمول، مع تحفظه على تحميله كامل المسؤولية بسبب محدودية الإمكانات، مشددًا في الوقت نفسه على تفاؤله بتولي طارق العشري القيادة الفنية، قائلًا: «طارق العشري مدرب يعرف كيف يحصد النقاط».



واختتم تصريحاته بالحديث عن ملف الراحلين المحتملين عن الزمالك، موضحًا: «إذا كان لابد من رحيل 5 لاعبين للاستفادة ماديًا، فلا يجب التفريط في العناصر القوية، لأن التضحية باللاعبين المؤثرين قد تضع الفريق في أزمة حقيقية وتدخله في صراع الهبوط».