دعاء الجمعة الأولى من شعبان.. احرص عليه بعد صلاة العصر وحتى غروب الشمس
أسعار الفراخ تفاجئ الجميع.. سعر كيلو الدواجن والبانيه اليوم الجمعة بالأسواق
ترامب يسحب دعوة كندا للانضمام إلى مجلس السلام عقب تلاسن مع رئيس وزرائها
حكم بريطاني يلزم الإمارات بدفع تعويض لضحـية اتجار بالبشر
مواقيت الصلاة في محافظات ومدن مصر اليوم الجمعة 23 يناير 2026
قنوات مجانية تنقل مباراة الأهلى ويانج أفريكانز في دوري أبطال أفريقيا
نصائح هامة للقيادة في الطقس السيئ
"الزراعة" تتفقد البرامج البحثية وحقول التقاوي بالبحيرة لمتابعة حالة المحاصيل الشتوية
شهر شعبان ترفع فيه الأعمال .. عطية لاشين ينصح بهذا الأمر قبل البدء في برنامج الطاعة
سيارة خاصة وتعليم جامعي.. شروط عودة الفاخوري تحدد وجهته بين الأهلي وبيراميدز
هند عاكف لـ صدى البلد: سأتخذ الإجراءات القانونية ضد مروجي الشائعات
رياضة

خبير تحكيمي: الإسماعيلي بيصعب الدنيا علي نفسه

الإسماعيلي
الإسماعيلي
منار نور

علق عامر العمايرة الخبير التحكيمي علي ازمة نادي الإسماعيلي بعد الهزيمة امام المقاولون العرب

وكتب عامر  من خلال حسابه الشخصي اكس :" الإسماعيلي بيصعب الأمور على نفسه خسر من منافس مباشر على الهروب من الهبوط المقاولون العرب 2-1 فى الإسماعيلية.


حقق فريق المقاولون العرب فوزًا مهمًا على مضيفه الإسماعيلي بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت مساء الخميس على استاد الإسماعيلية، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة من الدوري المصري الممتاز لموسم 2025-2026.


شهد الشوط الأول هدوءًا نسبيًا بين الفريقين، مع انحصار اللعب في منطقة وسط الملعب، ولم تشهد المحاولات الهجومية أي خطورة حقيقية على مرمى كلا الفريقين، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

الإسماعيلي الدوري الممتاز المقاولون العرب

هل تعاني من انتهاء باقة الإنترنت قبل نهاية الشهر؟.. إليك الحل

هل تعاني من انتهاء باقة الإنترنت قبل نهاية الشهر؟.. إليك الحل

صورة ارشيفية

فتاة الهرم المعتدى عليها: سائق ضحك عليا وقالي هتنامي مع قريبتي بالفيوم

سعر الذهب

صعود صاروخي في سعر الذهب بشكل مفاجئ.. وعيار 21 يتجه نحو 7000 جنيه

بحيرة مريوط

تجرد من الإنسانية..أب يقتل ابنائه الـ4 ويلقيهم في بحيرة مريوط بالإسكندرية

سعر الذهب

صعود جديد في الذهب مساء اليوم 22-1-2026

سعر الذهب

آخر تحديث لـ سعر الذهب مساء اليوم 22-1-2026.. صعود جديد

الأرصاد

تحذير عاجل من الأرصاد.. شبورة وأتربة تضرب هذه المناطق

بنك ناصر

بأعلى عائد | بنك ناصر يطلق شهادة « سند الادخارية» الجديدة .. كم النسبة؟

الزمالك

أزمات القطبين| تصاعد الخلافات بين عضوي الزمالك وجون إدوارد.. وتخبط في الأهلي

الزمالك

وائل القباني: موقف الزمالك صعب.. والمدير الرياضي يتدخل في التشكيل

الإسماعيلي

شوبير يفتح ملف الهبوط: أزمة الإسماعيلي والاتحاد بلا حلول

بالصور

بلاش تشتريها.. أكثر أنواع الخبز ضررا بالصحة

أنواع الخبز
أنواع الخبز
أنواع الخبز

طفرة طبية جديدة .. دواء مبتكر قد يُصلح إصابات الركبة ويقي من التهاب المفاصل دون جراحة

التهاب المفاصل.. مشكلة بلا علاج نهائي
التهاب المفاصل.. مشكلة بلا علاج نهائي
التهاب المفاصل.. مشكلة بلا علاج نهائي

زيادة الوزن ترفع خطر الإصابة بالخرف في الكِبر .. دراسة تكشف علاقة مباشرة

مخاطر الوزن الزائد في الإصابة بمرض الخرف
مخاطر الوزن الزائد في الإصابة بمرض الخرف
مخاطر الوزن الزائد في الإصابة بمرض الخرف

رمضان 2026 .. تفاصيل شخصية خالد الصاوى فى مسلسل ولاد الراعي

خالد الصاوى
خالد الصاوى
خالد الصاوى

رحمة أحمد

حجاب أم توبة؟.. سبب اعتزال رحمة أحمد الفن

المخرج محمد الشرقاوي

مسرح المواجهة والتجوال ينقل الفن والثقافة لمحافظات مصر الحدودية والأقاليم

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المعرفة والأمن الوطني.. حين تبني العقول تصان الأوطان

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أثر العلاقات الوالدية على استقرار الزواج.. البيت الأول لا يغادرنا أبدًا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: مصر والمغرب وسياسة الدبلوماسية النشطة

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: أسباب تصريحات ترامب عن ضرب إيران؟

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: الرسائل المشفرة في كتاب «الاتزان الاستراتيجي للخارجية المصرية»

