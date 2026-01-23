خبير تحكيمي: الإسماعيلي بيصعب الدنيا علي نفسه

علق عامر العمايرة الخبير التحكيمي علي ازمة نادي الإسماعيلي بعد الهزيمة امام المقاولون العرب

وكتب عامر من خلال حسابه الشخصي اكس :" الإسماعيلي بيصعب الأمور على نفسه خسر من منافس مباشر على الهروب من الهبوط المقاولون العرب 2-1 فى الإسماعيلية.



حقق فريق المقاولون العرب فوزًا مهمًا على مضيفه الإسماعيلي بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت مساء الخميس على استاد الإسماعيلية، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة من الدوري المصري الممتاز لموسم 2025-2026.



شهد الشوط الأول هدوءًا نسبيًا بين الفريقين، مع انحصار اللعب في منطقة وسط الملعب، ولم تشهد المحاولات الهجومية أي خطورة حقيقية على مرمى كلا الفريقين، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.