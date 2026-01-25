قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رياضة

الإسماعيلي يعلن تشكيل الجهاز الفني للفريق الأول

الإسماعيلي
الإسماعيلي
حسام الحارتي

أعلن نادي الإسماعيلي تشكيل الجهاز المعاون لطارق العشري المدير الفنى الجديد لفريق الكرة، والذى تولى المسئولية خلفاً للجزائري ميلودي حمدي.

وجاء تشكيل الإسماعيلي بقيادة طارق العشري كالتالي:-

مدير الكرة أحمد مهدي

المدير الفني طارق عشري

مدرب عام محمود عطا

مدرب عام عبد الله الشحات

مدرب مساعد أحمد عبد اللطيف

مدرب حراس المرمى  سيد السويركي

محلل أداء عمر عبد الحليم

مخطط أحمال محمود الهربيطي


 

أعلن مجلس إدارة النادي الإسماعيلي  التعاقد مع طارق العشري ليتولي القيادة الفنية للفريق خلفاً  للجزائري ميلود حمدي، وقدم مجلس الإدارة  التمنيات بالتوفيق للكابتن مؤكدًا تقديم كافة أوجه الدعم والمساندة اللازمة، وتوفير المناخ المناسب لتحقيق الاستقرار الفني وعودة الفريق إلى مكانته الطبيعية التي تليق بتاريخ واسم النادي الإسماعيلي.

وأعلن نادي الإسماعيلي اليوم السبت عن إنهاء التعاقد مع المدرب الجزائري ميلود حمدي من منصب المدير الفني للفريق الأول.

وجاء رحيل المدرب الجزائري، بالتراضي بين الطرفين، في إطار إجراءات يسعى النادي من خلالها لتحقيق مصلحة وطموحات جماهيره.

وأوضحت اللجنة المؤقتة للنادي في بيان رسمي أنه تم فسخ التعاقد مع حمدي بالتراضي، مع تكليف الجهاز المعاون بتسيير شؤون الفريق مؤقتًا إلى حين الإعلان عن المدير الفني الجديد، المقرر الإعلان عنه خلال الساعات المقبلة.

ويأتي هذا القرار بعد أن تقدم ميلود حمدي باستقالته عقب مباراة الفريق الأخيرة أمام المقاولون العرب، والتي انتهت بخسارة الإسماعيلي بهدفين مقابل هدف على استاد الإسماعيلية، ما دفع الإدارة إلى التوصل إلى هذا الاتفاق لإنهاء العلاقة بشكل ودي.

