إبراهيم محلب: مصر في مقدمة الداعمين لغزة وستلعب دورا محوريا في إعادة الإعمار
شاهد.. قمصان لاعبي الزمالك قبل مواجهة المصري بالكونفدرالية على استاد برج العرب
كتائب القسام تؤكد تسليم جميع الأسرى والجثث وفق اتفاق وقف إطلاق النار
حالة الطقس غدا.. الأرصاد تتوقع نشاطا للرياح المثيرة للرمال والأتربة بعدة مناطق
هل يجوز الصيام في النصف الثاني من شهر شعبان؟.. الأزهر يوضح حكمه وفضله
الكشف عن موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية في الجيزة
الوصفة الأصلية.. طريقة عمل حمص الشام المصري
شوط أول سلبي بين برشلونة وريال أوفييدو بالدوري الإسباني
هاني ضاحي يترشح على مقعد نقيب المهندسين.. صور
شاطر لدرجة الاستفزاز.. مفيدة شيحة: فتحي عبد الوهاب آل باتشينو العرب
أستون فيلا يفوز على نيوكاسل بثنائية ويحتل المركز الثالث في البريميرليج
جناح الأزهر يكرم أبناء الشهداء في احتفالية بعيد الشرطة بمعرض الكتاب
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

الإسماعيلي يوجه الشكر للعجوز وأحمد عبد العزي

حسام الحارتي

وجه مجلس إدارة نادي الإسماعيلي الشكر لأحمد العجوز رئيس جهاز الكرة وأحمد عبد العزيز "مودي" المدرب المساعد على مجهودهما الكبير تجاه الفريق خلال تلك الفترة الصعبة.

وأكد مجلس الإدارة أن هذا ليس بجديد على هذا الثنائي باعتبارهما من أبناء النادي المخلصين واللذان قدما كل شيء من أجل للنادي وكانا داعمين للفريق في هذه الفترة

وشدد مجلس الإدارة على أن العجوز ومودي سيظلان مثلا يحتذى به في الانتماء والدعم لقلعة النادي الإسماعيلي الكبيرة.

أعلن نادي الإسماعيلي تشكيل الجهاز المعاون لطارق العشري المدير الفنى الجديد لفريق الكرة، والذى تولى المسئولية خلفاً للجزائري ميلودي حمدي.

وجاء تشكيل الإسماعيلي بقيادة طارق العشري كالتالي:-

مدير الكرة أحمد مهدي

المدير الفني طارق عشري

مدرب عام محمود عطا

مدرب عام عبد الله الشحات

مدرب مساعد أحمد عبد اللطيف

مدرب حراس المرمى  سيد السويركي

محلل أداء عمر عبد الحليم

مخطط أحمال محمود الهربيطي


 

أعلن مجلس إدارة النادي الإسماعيلي  التعاقد مع طارق العشري ليتولي القيادة الفنية للفريق خلفاً  للجزائري ميلود حمدي، وقدم مجلس الإدارة  التمنيات بالتوفيق للكابتن مؤكدًا تقديم كافة أوجه الدعم والمساندة اللازمة، وتوفير المناخ المناسب لتحقيق الاستقرار الفني وعودة الفريق إلى مكانته الطبيعية التي تليق بتاريخ واسم النادي الإسماعيلي.

وأعلن نادي الإسماعيلي اليوم السبت عن إنهاء التعاقد مع المدرب الجزائري ميلود حمدي من منصب المدير الفني للفريق الأول.

وجاء رحيل المدرب الجزائري، بالتراضي بين الطرفين، في إطار إجراءات يسعى النادي من خلالها لتحقيق مصلحة وطموحات جماهيره.

وأوضحت اللجنة المؤقتة للنادي في بيان رسمي أنه تم فسخ التعاقد مع حمدي بالتراضي، مع تكليف الجهاز المعاون بتسيير شؤون الفريق مؤقتًا إلى حين الإعلان عن المدير الفني الجديد، المقرر الإعلان عنه خلال الساعات المقبلة.

ويأتي هذا القرار بعد أن تقدم ميلود حمدي باستقالته عقب مباراة الفريق الأخيرة أمام المقاولون العرب، والتي انتهت بخسارة الإسماعيلي بهدفين مقابل هدف على استاد الإسماعيلية، ما دفع الإدارة إلى التوصل إلى هذا الاتفاق لإنهاء العلاقة بشكل ودي.

مجلس إدارة نادي الإسماعيلي لأحمد العجوز أحمد عبد العزيز العجوز مودي النادي الإسماعيلي

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026 .. ترقبوها هنا

سعر الذهب

الجرام زاد 700 جنيه.. قفزة غير مسبوقة في سعر الذهب عيار 21

الذهب

575 جنيها زيادة للجرام| جنون في أسعار الذهب.. وهذه قيمة عيار 24 الآن

وزير التربية والتعليم

موعد انتهاء اجازة نصف العام 2026 لطلاب المدارس ..قرار عاجل من التعليم

مشغولات ذهبية

نحو 7700 جنيه للجرام.. صعود صاروخي في أسعار الذهب بمصر

الزمالك والمصري

قناة مفتوحة تذيع مباراة الزمالك والمصري بكأس الكونفدرالية الإفريقية

حالة الطقس

احذروا.. مركز المناخ: تقلبات حادة ورياح قوية تضرب البلاد هذا الموعد

طلاب

تعليم القاهرة تعلن نتيجة الصفين الأول والثاني الثانوي

الخورأسقف بولس ساتي

مجلس سيدة الرسل ينظم يومًا تكوينيًا بمشاركة المدبر البطريركي للكلدان بمصر

هاني ضاحي يترشح على مقعد نقيب عام المهندس

المعاشات أولا .. هاني ضاحي يتعهد بحلول عاجلة لأزمات المهندس | خاص

التذاكر الموحدة

إطلاق نظام التذاكر الموحد لأتوبيسات العاصمة الجديدة اعتبارًا من الأول من فبراير المقبل

الوصفة الأصلية.. طريقة عمل حمص الشام المصري

رمضان 2026 .. طرح البوسترات الفردية لمسلسل "الكينج" بطولة محمد إمام

سعر الذهب اليوم.. عيار 21 الآن مباشر

احتفالاً بعيد الشرطة.. محافظ الشرقية ومدير الأمن يضعان إكليل الزهور على النصب التذكاري

سلمى ابو ضيف

ألوان هادئة وكعكة بسيطة.. تفاصيل عيد ميلاد ابنة سلمى أبو ضيف

العندليب الاسمر

العندليب الأبيض يثير غضب أسرة حليم.. تشويه اسم الفنان الراحل يصل للقضاء

الفنان محمود حجازي

أول رد من الفنان محمود حجازي على أزمة ضـ ـرب طليقته

صورة ارشيفية

رعاية المبتسرين: 16مليون جنيه لحماية حديثي الولادة بالمناطق الأكثر احتياجًا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عيد الشرطة المصرية.. إنسان يحمل السلاح ليحمي الحياة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: شاهدة على الأسرار

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المعرفة والأمن الوطني.. حين تبني العقول تصان الأوطان

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أثر العلاقات الوالدية على استقرار الزواج.. البيت الأول لا يغادرنا أبدًا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: مصر والمغرب وسياسة الدبلوماسية النشطة

