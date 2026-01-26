قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
زلازل محتملة وتوقعات مثيرة.. الخبير الهولندي يثير الجدل مجددا مع مطلع 2026
بداية شهر رمضان 2026.. اعرف موعد أول يوم وعدد ساعات الصيام
الداخلية تحتفي بعيد الشرطة مع زوار المتحف المصري بالورد والأعلام
70 مليون جنيه| صفقة من العيار التقيل تقترب من الأهلي.. وتوروب يرفض
ترامب: وقف بناء قاعة احتفالات البيت الأبيض يدمر الولايات المتحدة
خلال أيام.. خطاب جديد بإيقاف قيد الزمالك
الآثار تعلن تكليف لمياء فؤاد مشرفا على منطقة كفر الشيخ وعبدالصمد للغربية| مستند
بقوة 279 حصانًا.. جايكو تقدم 7 SHS الرياضية الجديدة
تصعيد أمريكا وإيران يربك الملاحة الجوية.. وأوروبا توصي بتجنب أجواء الشرق الأوسط
الذهب يتجاوز 5 آلاف دولار للأونصة.. المعدن الأصفر عند قمة تاريخية جديدة
إعلام إسرائيلي: فتح معبر رفح من الجانب الفلسطيني بضغط أمريكي.. ورفض مصري لشروط نتنياهو
رياضة

الإسماعيلي مديون بـ230 مليون جنيه.. ومطالب بدعم رجال الأعمال والجماهير

محمد رائف
محمد رائف
ميرنا محمود

أكد محمد رائف، عضو اللجنة المعينة لإدارة النادي الإسماعيلي، أن النادي قرر إنهاء التعاقد بالتراضي مع المدرب الجزائري ميلود حمدي لتجنب أي أزمات مستقبلية، موضحًا أنهم توصلوا إلى اتفاق يقضي بتنازل المدرب عن الشرط الجزائي في عقده.

أضاف رائف، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد طارق أضا ببرنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، أن النادي نجح في التعاقد مع طارق العشري، الذي يُعد من الأسماء الكبيرة في الكرة المصرية، مشيرًا إلى أن الجهاز المعاون له يضم أيضًا أسماء مميزة، وهناك نية للتجديد معه لمواسم مقبلة في حال نجاح التجربة الحالية.

وأشار عضو اللجنة إلى أن الإدارة تعمل بكل قوتها على إنهاء الملفات العالقة، أبرزها حل أزمة الديون المرتبطة بإيقاف القيد، مؤكدًا: «سنكافح حتى آخر لحظة لتحقيق المطلوب الذي ينتظره جمهور الإسماعيلي، وفي حال عدم التوفيق سنخطر الجماهير بكل شيء بشفافية ووضوح».

وأوضح رائف أن طارق العشري سيقود الفريق سواء تم حل أزمة القيد ودعم الفريق بصفقات جديدة، أو استمر مع المجموعة الحالية في حال استمرار المشكلة، مضيفًا أن الإسماعيلي يواجه ديونًا ضخمة تتجاوز 230 مليون جنيه.

واختتم تصريحاته، بأنه يتمنى دعم الجماهير للجنة المعينة والوقوف بجانبهم من أجل حل الأزمة، مناشدًا رجال الأعمال وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ بمساندة النادي ودعمه ماديًا للخروج من أزماته.

