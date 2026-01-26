الإسماعيلي مديون بـ230 مليون جنيه.. ومطالب بدعم رجال الأعمال والجماهير

أكد محمد رائف، عضو اللجنة المعينة لإدارة النادي الإسماعيلي، أن النادي قرر إنهاء التعاقد بالتراضي مع المدرب الجزائري ميلود حمدي لتجنب أي أزمات مستقبلية، موضحًا أنهم توصلوا إلى اتفاق يقضي بتنازل المدرب عن الشرط الجزائي في عقده.

أضاف رائف، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد طارق أضا ببرنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، أن النادي نجح في التعاقد مع طارق العشري، الذي يُعد من الأسماء الكبيرة في الكرة المصرية، مشيرًا إلى أن الجهاز المعاون له يضم أيضًا أسماء مميزة، وهناك نية للتجديد معه لمواسم مقبلة في حال نجاح التجربة الحالية.

وأشار عضو اللجنة إلى أن الإدارة تعمل بكل قوتها على إنهاء الملفات العالقة، أبرزها حل أزمة الديون المرتبطة بإيقاف القيد، مؤكدًا: «سنكافح حتى آخر لحظة لتحقيق المطلوب الذي ينتظره جمهور الإسماعيلي، وفي حال عدم التوفيق سنخطر الجماهير بكل شيء بشفافية ووضوح».

وأوضح رائف أن طارق العشري سيقود الفريق سواء تم حل أزمة القيد ودعم الفريق بصفقات جديدة، أو استمر مع المجموعة الحالية في حال استمرار المشكلة، مضيفًا أن الإسماعيلي يواجه ديونًا ضخمة تتجاوز 230 مليون جنيه.

واختتم تصريحاته، بأنه يتمنى دعم الجماهير للجنة المعينة والوقوف بجانبهم من أجل حل الأزمة، مناشدًا رجال الأعمال وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ بمساندة النادي ودعمه ماديًا للخروج من أزماته.

