رياضة

ميلود حمدي بعد مغادرة الإسماعيلي: المرحلة كانت تتطلب مدربًا جديدًا

الإسماعيلي
الإسماعيلي
علا محمد

كشف ميلود حمدى، المدير الفنى السابق لنادى الإسماعيلى، أن قراره بتولى تدريب الدراويش جاء عن قناعة كاملة بحجم النادى وتاريخه العريق، مشيرا على أنه قبِل التحدى بدافع حبه للنادى ورغبته فى تقديم أفضل ما لديه رغم صعوبة الظروف.

وقال ميلود، خلال تصريحاته ببرنامج «نمبر وان»، المذاع عبر قناة «cbc»، إن نادى الإسماعيلى يعد من أكبر الأندية الجماهيرية فى مصر، وثالث أكثرها شعبية، كما يمتلك قاعدة جماهيرية خارج البلاد، وهو ما دفعه للموافقة الفورية على عرض تدريبه.

واضاف أنه قبل المهمة رغم علمه بوجود بعض الأزمات، لكنه لم يكن على دراية كاملة بصِغر أعمار اللاعبين وقلة خبراتهم، مؤكدًا أنه لم يتراجع عن قراره واستمر فى العمل معهم حتى النهاية.

واكد ميلود إلى أن فترة الإعداد للموسم جاءت متأخرة، فى ظل إيقاف القيد، وخوض عدد محدود من المباريات الودية، فضلًا عن تعرض الفريق للعديد من الإصابات خلال أول 8 مباريات بالدورى، ما زاد من صعوبة الموقف.

وكشف المدير الفنى السابق أن رحيله عن الإسماعيلى جاء بقرار شخصى، احترامًا لنفسه وللجهاز المعاون والإدارة والجماهير، مؤكدًا أنه بذل أقصى ما فى وسعه، إلا أن المرحلة كانت تتطلب مدربًا جديدًا، خاصة مع استمرار إيقاف القيد من جانب «فيفا».

وأوضح ميلود أنه فضل التوقف عند هذا الحد، معربًا عن أمله فى أن يأتى مدرب جديد بأفكار مختلفة يسهم فى تحسين الأوضاع، لا سيما فى حال رفع إيقاف القيد.

وأكد أنه لم يكن يرغب فى الرحيل، لكن ظروف النادى أجبرته على ذلك، مشددًا على أنه عمل بجد وبنى فريقًا شابًا سيكون له مستقبل واعد خلال الفترة المقبلة.

وشدد ميلود على ضرورة تقييم الأداء التكتيكى داخل الملعب وعدم الاكتفاء بالنظر إلى النتائج فقط، مؤكدًا أن الجميع لاحظ تحسن مستوى اللاعبين، وأن التعاقد مع صفقات جديدة كان سيُحدث فارقًا واضحًا.

ميلود حمدى المدير الفنى السابق لنادى الإسماعيلى نادى الإسماعيلى الدراويش نمبر وان

