قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بدء تصويت المصريين بالأردن في اليوم الثاني من انتخابات مجلس النواب
الأمم المتحدة: هجمات المستوطنين الإسرائيليين تسجل رقما قياسيا في أكتوبر
تركيا تصدر مذكرة اعتقال بحق نتنياهو بتهمة الإبادة الجماعية في غزة
كلما تقدم لي عريس يتركني فهل هذا سحر؟.. انتبهي لهذه العلامة
الأرصاد تكشف طقس السبت: مائل للحرارة نهارا.. واعتدال في أول الليل
انخفاض مستمر .. تحرك أسعار الدواجن والبانيه بالبورصة والأسواق اليوم
قاض أمريكي: أوامر ترامب بإرسال الحرس الوطني إلى بورتلاند غير قانونية
أرباح من الظل .. وثائق تكشف كيف تجني ميتا المليارات من الإعلانات الممنوعة
أضرار تناول الطعام البارد.. يجهد المعدة ويضعف المناعة
خبرة النهائيات تفرق.. سمير كمونة يتوقع الأهلي بطلا لكأس السوبر
لقطات من مران الأهلي استعدادًا لمواجهة الزمالك .. شاهد
إثارة و ندية.. مشوار الأهلي والزمالك نحو نهائي السوبر المصري 2025
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

قاض أمريكي: أوامر ترامب بإرسال الحرس الوطني إلى بورتلاند غير قانونية

الحرس الوطني في بورتلاند
الحرس الوطني في بورتلاند
القسم الخارجي

أصدرت قاضية اتحادية في ولاية أوريجون، كارين إيمرجوت، قراراً قضائياً بتعريف أوامر الرئيس دونالد ترامب بإرسال وحدات من قوات الحرس الوطني إلى مدينة بورتلاند بأنها خارج نطاق القانون. 

وألقت القاضية بأن الإدارة الأمريكية لم تقدم دليلاً قانونياً كافياً لاعتبار التظاهرات في بورتلاند “تمرداً” يبرر تدخل الحرس الوطني. وأشار التقرير القضائي (106 صفحات) أشار إلى أن العنف “قليل ومعزول” وليس من حجم يستدعي استخدام قوة عسكرية اتحادية. 

ويعد القرار أول حكم دائم يحظر على ترامب نشر الحرس الوطني في المدينة بهذا الأساس القانوني.

خلفية القضية

قام ترامب أواخر سبتمبر 2025 بتحريك وحدات من الحرس الوطني استجابة لما وصفه “أوضاع تمرد” في بورتلاند، وتحت ذريعة حماية منشآت الفيدرالية وإنفاذ قوانين الهجرة. لكن حكومة ولاية أوريجون ومدينة بورتلاند، بدعم من المدعي العام، رفعوا دعوى قضائية اتهموا فيها الإدارة بتجاوز صلاحياتها وفق التعديل العاشر للدستور الأمريكي.

ويعد القرار صفعة دستورية للإدارة التي أرادت استخدام الحرس الوطني في سياق مدني داخلي، ما أثار مخاوف من تحول استخدام القوات العسكرية إلى أداة إنفاذ مدني تحت غطاء الأزمات الداخلية. وأبدت القاضية خشيتها من أن قبول حجج الإدارة يعني “إمكانية إرسال قوات عسكرية إلى أي مدينة في أي وقت” دون رقابة دستورية.

ترامب الحرس الوطني بورتلاند

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إسماعيل الليثي

قلبه توقف وكسر بالجمجمة.. صديق إسماعيل الليثي يعلن مفاجأة عن حالته الصحية

إضافة المواليد على بطاقات التموين 2025

الأوراق المطلوبة لإضافة المواليد على بطاقات التموين 2025

إسماعيل الليثي وشيماء سعيد

حسد أم قَدَر | ماذا حدث لـ إسماعيل الليثي؟ حكاية حفلة قلبت بغَمّ

إسماعيل الليثي

مدير أعمال إسماعيل الليثي يكشف تفاصيل حالته الصحية | خاص

استغاثة شيماء سعيد لزوجها

جوزي إسماعيل الليثي بيموت .. استغاثة شيماء سعيد تقلب السوشيال ميديا

التشغيل يبدأ الأحد| كم ستكون أسعار تذاكر مونوريل العاصمة الإدارية وعدد المحطات؟

التشغيل يبدأ الأحد| كم ستكون أسعار تذاكر مونوريل العاصمة الإدارية وعدد المحطات؟

بعد تريند الجلابية.. سمر فودة تعتذر: أنا فلاحة وفخورة بأهلي مكنش قصدى

بعد تريند الجلابية.. سمر فودة تعتذر: أنا فلاحة وفخورة بأهلي ومكنش قصدى

محمد رمضان يحمل نعش والده

والد محمد رمضان الأحدث .. الحزن يخيم على الوسط الفني بـ 3 وفيات في 3 أيام

ترشيحاتنا

الجوازات

الأوراق المطلوبة لحصول الأجنبية زوجة المصرى على الجنسية

الأهرامات

من الأهرامات إلى كعابيش.. تفاصيل هبوط 3 سائحين خطأ بالبراشوت

طمس لوحات

القبض على صاحب شركة طمس لوحات سيارتة في الدقهلية

بالصور

أضرار تناول الطعام البارد.. يجهد المعدة ويضعف المناعة

أضرار تناول الطعام البارد على المعدة والجهاز الهضمي
أضرار تناول الطعام البارد على المعدة والجهاز الهضمي
أضرار تناول الطعام البارد على المعدة والجهاز الهضمي

المكملات الغذائية؟.. خطر حقيقي يهدد صحة الشباب .. تأثيرات نفسية وسلوكية سيئة

من يحمي المراهق من فخ المكملات الغذائية؟ | خطر خفي يهدد صحة الشباب
من يحمي المراهق من فخ المكملات الغذائية؟ | خطر خفي يهدد صحة الشباب
من يحمي المراهق من فخ المكملات الغذائية؟ | خطر خفي يهدد صحة الشباب

خلطة سحرية لتنظيف الزجاج والمرايات بدون خطوط أو عتامة

خلطة سحرية لتنظيف الزجاج والمرايات بدون خطوط أو عتامة
خلطة سحرية لتنظيف الزجاج والمرايات بدون خطوط أو عتامة
خلطة سحرية لتنظيف الزجاج والمرايات بدون خطوط أو عتامة

سترجع جديدة.. طريقة مذهلة لإزالة اصفرار المراتب والوسائد في دقائق

طريقة مذهلة لإزالة اصفرار المراتب والوسائد في دقائق فقط
طريقة مذهلة لإزالة اصفرار المراتب والوسائد في دقائق فقط
طريقة مذهلة لإزالة اصفرار المراتب والوسائد في دقائق فقط

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أمل منصور

د.أمل منصور تكتب: حلاوة البدايات ومرارة الاستمرار... لماذا يفقد الحب مذاقه؟

د.آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: الإنترنت الأسود.. الوجه الخفي لعصر المعلومات

محمد مندور

محمد مندور يكتب: الموسوعة العربية الشاملة.. حكاية الشارقة والأمن المعرفي

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: زهران ممداني يعلن سقوط الحلم الأميركي القديم ؟

محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب : حين تصبح التكنولوجيا مرآة لتقدم الأمم : أين يقف العرب اليوم؟

المزيد