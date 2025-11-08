قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
زوجه إسماعيل الليثي تثير قلق الجمهور بـ"صورة ادعوله"
أبرز مباريات اليوم السبت 8-11-2025 والقنوات الناقلة
المصريون بالكويت يواصلون التصويت لليوم الثاني في انتخابات مجلس النواب
احذروا .. سقوط أمطار على تلك المناطق خلال ساعات| وإليك درجات الحرارة
أفغانستان تعلن فشل مفاوضات السلام مع باكستان
تفاصيل الاجتماع الفني لمباراة الأهلي والزمالك في نهائي السوبر المصري غدا
بدء تصويت المصريين بالأردن في اليوم الثاني من انتخابات مجلس النواب
الأمم المتحدة: هجمات المستوطنين الإسرائيليين تسجل رقما قياسيا في أكتوبر
تركيا تصدر مذكرة اعتقال بحق نتنياهو بتهمة الإبادة الجماعية في غزة
كلما تقدم لي عريس يتركني فهل هذا سحر؟.. انتبهي لهذه العلامة
الأرصاد تكشف طقس السبت: مائل للحرارة نهارا.. واعتدال في أول الليل
انخفاض مستمر .. تحرك أسعار الدواجن والبانيه بالبورصة والأسواق اليوم
أخبار العالم

بعد مقتـ.ل 14شخصا في كنتاكي.. UPS توقف تشغيل طائرات الشحن طراز MD11

تحطم طائرة
تحطم طائرة
محمود نوفل

أفادت قناة NBC بأن  شركة UPS علقت تشغيل طائرات الشحن من طراز MD-11، بعد تحطم إحداها في ولاية كنتاكي الأمريكية مما أسفر عن مقتل 14 شخصا على الأقل.

وكان عمدة مدينة لويفيل في ولاية كنتاكي الأمريكية، كريغ غرينبرغ أعلن ، الخميس، ارتفاع عدد ضحايا تحطم طائرة الشحن إلى 14  شخصًا،.

وكانت طائرة شحن من طراز "ماكدونيل دوغلاس MD-11"، تابعة لشركة خدمة الطرود المتحدة "يو بي إس"، قد تحطمت، صباح  الأربعاء، بعد وقت قصير من إقلاعها من مطار مدينة لويفيل بولاية كنتاكي.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن فرق الطوارئ استجابت لتقارير عن انفجار وحريق قرب طريقَي فيرن فالي وغرايد لاين، حيث أكدت شرطة مترو لويفيل وجود إصابات وحطام وموقع نشط للحادث.

الولايات المتحدة الأمريكية ولاية كنتاكي تحطم طائرة شحن شركة UPS مترو لويفيل

