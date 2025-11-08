بعد مقتـ.ل 14شخصا في كنتاكي.. UPS توقف تشغيل طائرات الشحن طراز MD11

أفادت قناة NBC بأن شركة UPS علقت تشغيل طائرات الشحن من طراز MD-11، بعد تحطم إحداها في ولاية كنتاكي الأمريكية مما أسفر عن مقتل 14 شخصا على الأقل.

وكان عمدة مدينة لويفيل في ولاية كنتاكي الأمريكية، كريغ غرينبرغ أعلن ، الخميس، ارتفاع عدد ضحايا تحطم طائرة الشحن إلى 14 شخصًا،.

وكانت طائرة شحن من طراز "ماكدونيل دوغلاس MD-11"، تابعة لشركة خدمة الطرود المتحدة "يو بي إس"، قد تحطمت، صباح الأربعاء، بعد وقت قصير من إقلاعها من مطار مدينة لويفيل بولاية كنتاكي.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن فرق الطوارئ استجابت لتقارير عن انفجار وحريق قرب طريقَي فيرن فالي وغرايد لاين، حيث أكدت شرطة مترو لويفيل وجود إصابات وحطام وموقع نشط للحادث.