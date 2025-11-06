تحطم طائرة شحن تابعة لـ«يو بي إس» في كنتاكي يربك سلاسل التوريد مؤقتًا

قالت شركة الشحن العالمية «يو بي إس» إن حادث تحطم طائرة الشحن التابعة لها، مساء الثلاثاء، في مركزها الجوي الرئيسي بولاية كنتاكي، والذي أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 12 شخصًا، سيتسبب في اضطرابات محدودة ومؤقتة في سلاسل التوريد وتأخير بعض الشحنات.

وأكدت الشركة في بيان أنها فعّلت خطط طوارئ بديلة لضمان استمرار العمليات وتقليل تداعيات الحادث على العملاء.

ووقع الحادث أثناء إقلاع الطائرة في طريقها إلى هونولولو من مركز «وورلدبورت»، أكبر منشأة لوجستية تابعة للشركة داخل مطار محمد علي الدولي بمدينة لويفيل.

وقد علّقت «يو بي إس» عمليات فرز الطرود في المركز فور وقوع الحادث واستمر التعليق حتى يوم الأربعاء. وبحسب بيانات الشركة، يمكن للمركز معالجة نحو 416 ألف طرد في الساعة، ما يجعله محورًا رئيسيًا في شبكتها العالمية.

ورغم عدم إعلان الشركة عن تفاصيل الشحنة أو عدد الطرود التي كانت على متن الطائرة المنكوبة، قدّر إد أندرسون، أستاذ إدارة سلاسل التوريد في كلية ماكومبس للأعمال بجامعة تكساس، أن الرحلات المغادرة من مركز لويفيل تحمل عادة ما بين 10 و13 ألف طرد في كل مرة.

وأوضح الخبراء أن الحادث، رغم فداحته، لن يترك أثرًا طويل الأمد على شبكة الشحن العالمية للشركة، متوقعين أن تتمكن «يو بي إس» من تجاوز تداعياته قبل ذروة موسم العطلات.

وأشار توم جولدسبي، أستاذ إدارة سلاسل التوريد بجامعة تينيسي في نوكسفيل، إلى أن الشركة بدأت بالفعل في تعزيز الرحلات عبر مراكزها الإقليمية لتعويض توقف «وورلدبورت»، مضيفًا أن تلك المراكز «ستعمل بطاقة مضاعفة حتى يعود المركز الرئيسي في لويفيل إلى نشاطه الكامل».

وفيما لم تصدر «يو بي إس» بعد تفاصيل حول مصير الطرود، أتاح نظام التتبع الإلكتروني للعملاء متابعة شحناتهم، مع وعود من الشركة بالتواصل مع المتضررين خلال الأيام المقبلة لمعالجة الخسائر وتعويض المتأثرين.