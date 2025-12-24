محافظ الإسكندرية يؤكد أهمية إقامة المبادرات لتعزيز التكافل الاجتماعي

أكد محافظ الإسكندرية أحمد خالد، أهمية إقامة المبادرات وتنظيم الفعاليات لدعم ومساعدة الأسر الأكثر احتياجا وتعزيز التكافل الاجتماعي .



وفي هذا الإطار، نظم حي ثان المنتزة بالتعاون مع إحدى المؤسسات الخيرية، معرضًا لتوزيع الملابس مجانا على الأسر الأولى بالرعاية، وأوضح أن 80 أسرة استفادت من المبادرة، وذلك في إطار الجهود المجتمعية الرامية إلى تحسين مستوى المعيشة ودعم الفئات الأكثر احتياجًا.



كما نظم حي ثان المنتزة، ندوة توعوية تحت عنوان "دور الأسرة في تعليم الأبناء وتحمل المسؤولية"، بعزبة كرمللة بدائرة الحي، بهدف دعم دور الأسرة في تنشئة الأبناء وبأساليب تربوية سليمة ورفع مستوى الوعي لدى المواطنين، وأكد الاستمرار في إطلاق المبادرات للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين لمواجهة أعباء الحياة وزيادة دخل الأسر .

