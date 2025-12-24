جامعة الإسكندرية تطلق مشروع “أجرو هب” لإدارة النفايات الزراعية

أطلقت جامعة الإسكندرية مشروع “أجرو هب” الممول من الإتحاد الأوروبي، الذي يهدف إلى تعزيز الحلول المستدامة لإدارة النفايات الزراعية وتحويلها إلى منتجات ذات قيمة مضافة، بما يسهم في دعم الاقتصاد الحيوي الدائري وتعزيز الشراكات الأكاديمية والصناعية على المستويين الإقليمي والدولى، وذلك فى إطار دعم جامعة الإسكندرية لجهود الاستدامة والابتكار وربط البحث العلمي بقضايا التنمية.

وعقدت جامعة الإسكندرية – بصفتها الجهة المُنسِّقة لمشروع مشروع “أجرو هب” اجتماع الإطلاق الرسمي لمشروع «تعزيز قدرات التعليم والابتكار وريادة الأعمال من أجل حلول مستدامة للنفايات الزراعية الخضراء في جنوب البحر الأبيض المتوسط»، والممول من الاتحاد الأوروبي، وذلك خلال الفترة من 17 إلى 20 ديسمبر، إيذانًا ببدء تنفيذ أنشطته المعتمدة.

يأتي المشروع في إطار برنامج إيراسموس+ (بناء القدرات في التعليم العالي – CBHE)، ويستمر لمدة ثلاث سنوات، مستهدفًا دعم التحول نحو ممارسات أكثر استدامة في إدارة المخلفات الزراعية وتعيز دور الجامعات في الابتكار وريادة الأعمال.

واستضافت مكتبة الإسكندرية الفعالية الافتتاحية العامة للمشروع، ضمن فعاليات الانطلاق الرسمية، بمشاركة واسعة من ممثلي الشركاء المحليين والدوليين، حيث شهدت الفعالية تعاونًا موسعًا بين نخبة من الجامعات المصرية والأوروبية والتونسية، إلى جانب ممثلي الجهات الحكومية والهيئات المعنية وشركاء الصناعة.

وأكدت الدكتورة حنان الجويلي، عميد كلية الصيدلة بجامعة الإسكندرية، أن مشروع AGROW-HUB يمثل خطوة استراتيجية لتعزيز دور الجامعة في دعم الاقتصاد الدائري والاستدامة.

وأضافت أن المشروع يركز على تحديث المناهج وبناء القدرات وربط التعليم بالابتكار واحتياجات سوق العمل، بما يحقق أثرًا ملموسًا على المستوى الأكاديمي والمجتمعي، ويعزز الشراكات الدولية لجامعة الإسكندرية في منطقة جنوب المتوسط.

من جانبها أشارت الدكتورة إيمان شوقي، رئيس مجلس قسم العقاقير بكلية الصيدلة جامعة الاسكندرية و المنسق العام لمشروع “أجرو هب” الى إن انطلاق المشروع يجسد نموذجًا فعّالًا للتعاون بين الجامعات والقطاع الصناعي وصناع السياسات والمجتمع، بهدف نقل المعرفة إلى تطبيقات عملية قابلة للتنفيذ.

وأوضحت أن المشروع سيتناول تطوير برامج تدريبية ومقررات حديثة وإنشاء معامل/مختبرات تطبيقية ودعم ريادة الأعمال واحتضان الأفكار الناشئة، بما يسهم في إيجاد فرص عمل جديدة وبناء سلاسل قيمة مستدامة قائمة على التقنيات الخضراء.

يضم تحالف المشروع جامعات: عين شمس، والمنستير وسوسة (تونس)، وأرسطو في ثيسالونيكي وغرب أتيكا (اليونان)، والجامعة الألمانية بالقاهرة، وجامعة تورينو (إيطاليا) وشركة إدارة حاضنة الأعمال ونقل التكنولوجيا بجامعة تورينو، وجامعة المنيا، وجامعة برشلونة (إسبانيا).

ويهدف مشروع "أجرو هب" إلى مواجهة التحديات البيئية والاجتماعية-الاقتصادية الناتجة عن محدودية الاستفادة من مخلفات الصناعات الزراعية-الغذائية في منطقة جنوب البحر الأبيض المتوسط، وذلك من خلال تعزيز الشراكات بين الجامعات والجهات الحكومية وقطاعات الصناعة في كل من مصر وتونس واليونان وإيطاليا وإسبانيا.

كما يسعى المشروع إلى بناء نموذج متكامل للاقتصاد الحيوي الدائري قائم على التقنيات الخضراء، عبر تحديث وتطوير المناهج الدراسية، وإنشاء المعامل الحية (Living Labs)، ودعم حاضنات الأعمال والشركات الناشئة، بما يسهم في ربط البحث العلمي بالاحتياجات الفعلية للمجتمع وسوق العمل.

ويستهدف المشروع تحويل المخلفات الزراعية إلى منتجات عالية القيمة ومركبات حيوية نشطة تُستخدم في صناعات الغذاء والأعلاف ومستحضرات التجميل والمكملات الغذائية وغيرها من الصناعات الخضراء، بما يدعم تنمية المهارات، وخلق فرص عمل جديدة، وتعزيز سلاسل قيمة مستدامة، والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة بالمنطقة.