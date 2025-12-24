قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
برودة شديدة.. الأرصاد تكشف حالة الطقس الفترة المقبلة| فيديو
أخطر 6 ساعات.. الأرصاد تحذر من أول أيام الشتاء في مصر
أجمل الظواهر الفلكية وذروة شهب الدبيات 2025 في سماء مصر والوطن العربي.. تفاصيل
تشييع جثمان طارق الأمير من مسجد الرحمن الرحيم
شديد البرودة.. حالة الطقس اليوم الأربعاء 24 ديسمبر 2025
نظر معارضة الفنانة بوسي على أحكام قضائية بسبب شيكات بدون رصيد.. اليوم
أسعار صرف العملات اليوم الأربعاء 24 ديسمبر في مصر|فيديو
مصرع شخصين وإصابة 6 آخرين إثر تصادم تروسيكل مع سيارة نقل بطريق جرزا الواسطى
انطلاق مشروع تطوير مبنى الداخلية بـ"لاظوغلي" لتحويله إلى مجمع خدمي متكامل
قرار عاجل لسد عجز هيئات التدريس بالمواد الفنية بمدارس التعليم الفني
وفاة الفنان طارق الأمير بعد صراع مع المرض
وزير البترول يشهد توقيع اتفاق لتعزيز استثمارات الذهب في "أبو مروات" مع آتون الكندية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

جامعة الإسكندرية تطلق مشروع “أجرو هب” لإدارة النفايات الزراعية

انطلاق مشروع أجرو هب بجامعة الإسكندرية
انطلاق مشروع أجرو هب بجامعة الإسكندرية
أحمد بسيوني

أطلقت جامعة الإسكندرية مشروع “أجرو هب” الممول من الإتحاد الأوروبي، الذي يهدف إلى تعزيز الحلول المستدامة لإدارة النفايات الزراعية وتحويلها إلى منتجات ذات قيمة مضافة، بما يسهم في دعم الاقتصاد الحيوي الدائري وتعزيز الشراكات الأكاديمية والصناعية على المستويين الإقليمي والدولى، وذلك فى إطار دعم جامعة الإسكندرية لجهود الاستدامة والابتكار وربط البحث العلمي بقضايا التنمية.

وعقدت جامعة الإسكندرية – بصفتها الجهة المُنسِّقة لمشروع مشروع “أجرو هب” اجتماع الإطلاق الرسمي لمشروع «تعزيز قدرات التعليم والابتكار وريادة الأعمال من أجل حلول مستدامة للنفايات الزراعية الخضراء في جنوب البحر الأبيض المتوسط»، والممول من الاتحاد الأوروبي، وذلك خلال الفترة من 17 إلى 20 ديسمبر، إيذانًا ببدء تنفيذ أنشطته المعتمدة.

يأتي المشروع في إطار برنامج إيراسموس+ (بناء القدرات في التعليم العالي – CBHE)، ويستمر لمدة ثلاث سنوات، مستهدفًا دعم التحول نحو ممارسات أكثر استدامة في إدارة المخلفات الزراعية وتعيز دور الجامعات في الابتكار وريادة الأعمال.

واستضافت مكتبة الإسكندرية الفعالية الافتتاحية العامة للمشروع، ضمن فعاليات الانطلاق الرسمية، بمشاركة واسعة من ممثلي الشركاء المحليين والدوليين، حيث شهدت الفعالية تعاونًا موسعًا بين نخبة من الجامعات المصرية والأوروبية والتونسية، إلى جانب ممثلي الجهات الحكومية والهيئات المعنية وشركاء الصناعة.

وأكدت الدكتورة حنان الجويلي، عميد كلية الصيدلة بجامعة الإسكندرية، أن مشروع AGROW-HUB يمثل خطوة استراتيجية لتعزيز دور الجامعة في دعم الاقتصاد الدائري والاستدامة.

وأضافت أن المشروع يركز على تحديث المناهج وبناء القدرات وربط التعليم بالابتكار واحتياجات سوق العمل، بما يحقق أثرًا ملموسًا على المستوى الأكاديمي والمجتمعي، ويعزز الشراكات الدولية لجامعة الإسكندرية في منطقة جنوب المتوسط.

من جانبها أشارت الدكتورة إيمان شوقي، رئيس مجلس قسم العقاقير بكلية الصيدلة جامعة الاسكندرية و المنسق العام لمشروع “أجرو هب” الى إن انطلاق المشروع يجسد نموذجًا فعّالًا للتعاون بين الجامعات والقطاع الصناعي وصناع السياسات والمجتمع، بهدف نقل المعرفة إلى تطبيقات عملية قابلة للتنفيذ.

وأوضحت أن المشروع سيتناول تطوير برامج تدريبية ومقررات حديثة وإنشاء معامل/مختبرات تطبيقية ودعم ريادة الأعمال واحتضان الأفكار الناشئة، بما يسهم في إيجاد فرص عمل جديدة وبناء سلاسل قيمة مستدامة قائمة على التقنيات الخضراء.

يضم تحالف المشروع جامعات: عين شمس، والمنستير وسوسة (تونس)، وأرسطو في ثيسالونيكي وغرب أتيكا (اليونان)، والجامعة الألمانية بالقاهرة، وجامعة تورينو (إيطاليا) وشركة إدارة حاضنة الأعمال ونقل التكنولوجيا بجامعة تورينو، وجامعة المنيا، وجامعة برشلونة (إسبانيا).

ويهدف مشروع "أجرو هب" إلى مواجهة التحديات البيئية والاجتماعية-الاقتصادية الناتجة عن محدودية الاستفادة من مخلفات الصناعات الزراعية-الغذائية في منطقة جنوب البحر الأبيض المتوسط، وذلك من خلال تعزيز الشراكات بين الجامعات والجهات الحكومية وقطاعات الصناعة في كل من مصر وتونس واليونان وإيطاليا وإسبانيا.

كما يسعى المشروع إلى بناء نموذج متكامل للاقتصاد الحيوي الدائري قائم على التقنيات الخضراء، عبر تحديث وتطوير المناهج الدراسية، وإنشاء المعامل الحية (Living Labs)، ودعم حاضنات الأعمال والشركات الناشئة، بما يسهم في ربط البحث العلمي بالاحتياجات الفعلية للمجتمع وسوق العمل.

ويستهدف المشروع تحويل المخلفات الزراعية إلى منتجات عالية القيمة ومركبات حيوية نشطة تُستخدم في صناعات الغذاء والأعلاف ومستحضرات التجميل والمكملات الغذائية وغيرها من الصناعات الخضراء، بما يدعم تنمية المهارات، وخلق فرص عمل جديدة، وتعزيز سلاسل قيمة مستدامة، والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة بالمنطقة.

الاسكندرية اجرو هب النفايات الزراعية الاتحاد الأوروبي النفايات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الفنان أشرف زكي

بعد واقعة ريهام عبدالغفور.. أشرف زكي: لن نتهاون مع أي إساءة للفنانين أو تشويه صورة مصر

مشغولات ذهبية

موجة صعود قوية.. أسعار الذهب اليوم الأربعاء في مصر

الفريق أول ركن محمد الحداد

بعد تحطم طائرته في تركيا.. قائد الجيش الليبي ينعى رئيس أركان حكومة «الدبيبة»

محمد الحداد رئيس أركان حكومة الدبيبة

بعد تحطم طائرته بأنقرة .. من هو محمد الحداد رئيس أركان حكومة الدبيبة؟

حسام حسن

حسام حسن في ورطة أمام جنوب إفريقيا بسبب «مروان» و«تريزيجيه» | تفاصيل

أحمد عبد الحميد

أول ليلة في قبره .. الفنان أحمد عبد الحميد يطلب الدعاء لوالده

أرض الزمالك

بمساحة 177 فدانًا .. الزمالك يحصل على أرض بديلة قرب القرية الذكية

تفاصيل 6 دعاوى تطالب بعدم دستورية قانون الإيجار القديم

ننشر تفاصيل 6 دعاوى تطالب بعدم دستورية قانون الإيجار القديم

ترشيحاتنا

الوفد الليبي خلال زيارته إلي أنقرة

تركيا: وفد ليبي يشارك في تحقيقات تحطم طائرة رئيس الأركان

للمرة الأولى في تاريخه.. الذهب يتجاوز 4500 دولار للأوقية مدعوما بالتوترات الجيوسياسية

للمرة الأولى.. الذهب يتجاوز 4500 دولار للأوقية مدعوما بالتوترات الجيوسياسية

صورة تعبيرية

السلطات الروسية تحقق لكشف أسباب الانفجار الضخم في قلب موسكو

بالصور

من الظل إلى المواجهة المفتوحة.. استراتيجية استخباراتية بريطانية جديدة تضع روسيا والصين في قلب الأولويات

رئيسة جهاز الاستخبارات الخارجية البريطاني بليز ميتريويلي
رئيسة جهاز الاستخبارات الخارجية البريطاني بليز ميتريويلي
رئيسة جهاز الاستخبارات الخارجية البريطاني بليز ميتريويلي

طريقة عمل آيس كريم في المنزل بمكونات بسيطة وطعم رائع.. جربيه الآن

لماذا يفضل الكثيرون تحضير الآيس كريم في المنزل؟
لماذا يفضل الكثيرون تحضير الآيس كريم في المنزل؟
لماذا يفضل الكثيرون تحضير الآيس كريم في المنزل؟

وحش صيني بقوة 1877 حصانًا.. "كوسميرا" تخطف الأنظار بسيارة خارقة

كوسميرا الصينية
كوسميرا الصينية
كوسميرا الصينية

بـ100 ألف دولار.. سيارة صينية تطيح ببورش وBMW من سوق السيارات الفاخرة

مايكسترو S800
مايكسترو S800
مايكسترو S800

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب.. العلاقات التعويضية جروح تتنكر في شكل حب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب.. حب من طرف مشوش

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: حياة بلا حياة

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: لماذا ندرس اللغة العربية؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. المرأة المصرية.. جذور الكرامة وحقوق سبقت العالم

المزيد